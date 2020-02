Entran alcaldes a la jugada

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El viernes el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, público un tuit que parece inocente, eran los resultados de una encuesta y evaluación que llevó a cabo la empresa Caudae Estrategias a alcaldes del país, según el dirigente azul su única intención fue mostrar que los gobernantes de su partido son los mejores y para ello subió una foto a esta red social con los resultados, en la misma dos alcaldes de Tamaulipas se asoman, Enrique Rivas Cuellar de Nuevo Laredo y el de la esquina sur, Jesús Nader, de Tampico.

Lo extraño fue la foto o imagen que construyeron para dicho tuit ya que, en esa encuesta, solo Rivas Cuellar aparece entre los primero 20, en la foto principal, y muy atrás se asoma Nader, es decir, parecen empeñados en subir al tampiqueño a la pelea por algo o en agradecimiento de algo o para bajar a alguien.

En la evaluación a la gente le preguntaban cosas relativas a la honestidad, a la capacidad que creen tienen sus alcaldes y a la transparencia, le insisto, de los presidentes municipales solo Enrique Rivas sale bien evaluado, en los primeros 20 y lo trascedente, por lo menos para él y los que gustan futurear, es que es una encuesta que avala y promociona el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, de el PAN.

Ahora, se pregunta por qué es trascedente la encuesta o la imagen que sube el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN al twitter, por dos cosas, desaparecen de la lista de mejor evaluados a Maky Ortiz, la alcaldesa de Reynosa, y sube a Jesús Nader de Tampico.

Lo de Maky, según explican morenos y panistas, obedece al coqueteo constante que hace la aún presidenta municipal de Reynosa con la gente de Andrés Manuel López Obrador, porque aún siendo panista ya sabe que no tiene futuro en su partido y aspira a que Morena la postule como su candidata a gobernadora, según eso ya lo saben en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la intención es aprovechar esas encuestas para borrarla poco a poco de la lista de las mejores evaluadas y colocar a otros como aspirantes para disminuirle oportunidades y amortiguar el daño que pueda provocar su salida el próximo año, si se da.

Vaya, si es verdad lo que decían los antiguos libritos en el sentido de que en la política no hay casualidades ni sorpresas ya puede dar como un hecho que la alcaldesa de Reynosa, por su presunta traición al PAN, perdió todas las posibilidades de representar a este partido como aspirante a gobernadora, como su candidata en dos años.

Pero, además, el ingreso de Maky a Morena por la puerta grande, como aspirante a la gubernatura, tampoco es sencillo, Maky se excedió en el proceso electoral en el que fue reelecta haciendo quedar mal a Andrés Manuel López Obrador y eso no se lo perdonan los de guinda, más aún, antes que ella están los verdaderos candidatos del presidente como son Rodolfo González Valderrama y Héctor Martin Garza González, quizá en ese orden quizá no pero son los primeros, luego un senador y un par de alcaldes y al final agregue hasta a él JR que es el delegado y por eso tiene pocas posibilidades, porque el mismo ejecutivo los inhabilito para buscar puestos de elección popular si no renuncia a su cargo con mucha anticipación.

¿Y las posibilidades de Rivas y Nader de ser candidatos a la gubernatura?, seguramente se estará preguntando, la verdad es que en el PAN todo es incierto y cualquier cosa puede pasar, los dos forman parte del grupo del gobernador y lo han respaldado en proyectos anteriores y quizá todo dependa en su valentía para entrarle a la jugada con fe y con presupuestos para que a la hora de las decisiones tengan algo que ofrecer, es decir, que no representen riesgos ni para el proyecto ni para el partido.

Ya veremos en que concluye todo en dos años, por lo pronto, ya puede tomarlos en cuenta seriamente como prospectos y si entienden ambos que van entrando al escenario estatal y su lucha será cuesta arriba, por los tiempos, quizá si tengan algo de qué preocuparse los cuatro que se han mencionado de siempre.

En síntesis, sume a los alcaldes que le menciono y de paso, si no es casualidad el tuit que Marko Cortés, vaya restando posibilidades a Maky quien ha pasado de ser la mejor evaluada hace unos tres o cuatro meses a traidora, a no aparecer ya ni en la foto.

En otras cosas… La Provincia Biótica Tamaulipeca, es una región muy importante en materia ecológica ubicada entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en México; y que comprende también territorios de Texas, en los Estados Unidos.

Debido a su relevancia, y a los problemas que enfrenta, es que ambos países trabajan en conjunto para el rescate de las especies, aseveró el Dr. Arturo Mora Olivo, Director del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Comentó que la UAT y la Universidad de Texas Valle del Río Grande (UTRGV, por sus siglas en inglés), elaboran un estudio que servirá para caracterizar la zona, que es única en el planeta, y que se busca rescatar con fondos del Gobierno de México y de Estados Unidos.

“Necesitamos una radiografía de la Provincia Biótica Tamaulipeca. Es una región muy importante que está amenazada. El proyecto inició a finales del año pasado, y lo importante, es qué podemos hacer con esa región, para que ya no se siga degradando”.

Comentó que se trata de recabar toda la información que se tenga para conformar una base de datos binacional, “porque compartimos ese ecosistema tanto en el sur de Texas como en Tamaulipas, y parte de Nuevo León y de Coahuila”.

