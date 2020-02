Esperan a la ex cacique del SNTE

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es un hecho. Por lo menos cuatro nuevos partidos estarán jugando en las elecciones de 2021 en Tamaulipas. A partir de julio comenzarán a ser mantenidos con recursos públicos, que es uno de los objetivos que persiguen sus promotores.

El panorama no es muy halagador. En las boletas locales estarían apareciendo once organizaciones aparte de los independientes.

Como dice la voz popular, para marzo del año venidero Tamaulipas estará convertido en “un manicomio”, un “hervidero de grillos” dispuestos a “sacrificarse” por las causas populares.

Los que ya cuentan con registro (nacional) son el PRI, PAN Morena, MC, MT, PVEM y PRD, independientemente de si tienen derecho a recibir subsidio ordinario estatal. Para efectos de postulación siguen siendo partidos.

De los que vienen, en primer lugar según el INE, se encuentra el nuevo Pes, cuyos jefes aseguran que ya realizaron 300 asambleas distritales de las 200 que exige la Ley como requisito.

De todas maneras no se le pronostica mucho futuro en esta tierra, fuera del municipio de Díaz Ordaz, donde viven los caciques Pineda Morín. Harán su lucha y gastarán billetes del subsidio.

Cada partido -y refrendo de los que tienen membrete- necesita poco menos de 234 mil afiliados.

Otro que jugará en la entidad es el Grupo Social Promotor de México, el de los maestros del SNTE que antes operaron el Panal, inicialmente también de Doña Elba Esther. Tienen un buen de militantes y simpatizantes en tierras cuerudas. Ya superaron el mínimo de empadronados.

Y estarán jugando por las alcaldías los integrantes de Redes Sociales Progresistas, que este domingo 16, en ciudad Madero, realizarán su asamblea estatal –última de la tarde en el escenario nacional- para incorporarse como partido con todas las de la Ley.

La mala noticia es que amenaza con estar en el evento personalmente -y en persona- Doña Elba Esther la cacique por 25 años de la organización que pretende reconquistar, el SNTE. Hasta podría ser diputada federal en el 2021 para volver a las mieles del poder.

Difícil que la mujer pise tierras cuerudas pero es la versión de su hijo predilecto, Enrique Meléndez Pérez, su cónsul en la región.

Muy atento el gobierno de los vientos del cambio sobre la actividad de la señora. Lo más posible es que logre asociarse con los morenos y por tanto contra el PAN.

Si levanta admiradores podría representar una seria amenaza para los partidos mayoritarios. Los panistas tendrán que ir pensando que será un contrincante serio a vencer.

A pesar de que en Tamaulipas formó a varios de sus “hijos predilectos”, muy al estilo de Marco Junio Bruto le dieron de puñaladas en el ocaso de su reinado y seguido encarcelamiento.

Liberad y Responsabilidad Democrática, mejor cocido como México Libre, realizó ya siete asambleas estatales y amenaza don dar lata en el 2021. Como sabemos, es el partido de la pareja Calderón-Zavala.

También están Fuerza Social por México, grupo de pejistas que llegaron al Congreso de la Unión, y Foro Democrático Vía de Cambio.

Cinco partidos en formación han cumplido con asambleas, aunque no con los afiliados. El plazo para registrar organizaciones nacionales termina el 28 del presente.

El último, Súmate, promovido en la entidad por Juan García Guerrero y Francisco Chavira Martínez, va un poco más atrás.

Tema aparte, en ciudad Victoria el síndico Luis Torre Aliyán ha decidido entrarle a la rifa. Si los astros se le acomodan aparecerá en la boleta electoral por la presidencia, o de perdido por una diputación. Va ganando espacios a sus potenciales contrincantes.

Es joven y arriesga capital. Ya se deslindó del actual ayuntamiento que preside Xicoténcatl González.

Como la Ley prohíbe promocionarse, Luis comenzó una serie de eventos publicitarios a través de los llamados Mupis (Mobiliario Urbano Punto de Información), en que difunde los servicios de su despacho jurídico llamado “Torre Abogados” cuyo lema es “blindando patrimonios”. Es el Director General de la firma.

Otro instrumento a su favor es el Patronato Pro Educación para Jóvenes y Adultos de Tamaulipas, una asociación civil que es el conducto del INEA para alfabetizar en el medio rural y urbano.

Esta organización no nació con él para servirle como plataforma. Fue creada el noviembre del 2003 y ahora le toca presidirla.

A finales del sexenio anterior encabezó la Coparmex, el grupo de los empresarios de ciudad Victoria, de donde se proyectó a la sindicatura.

Si usted ve la figura de Torre por los Mupis de “paramicros” (parabuses), no debe pensar mal. Es el Abogado Amigo que ofrece asesoría sobre todos los temas, menos el penal.

Está en posibilidad de alcanzar la candidatura para relevar a Xicoténcatl, que también quieren Arturo Soto Alemán y Pilar Gómez, los diputados locales. Por Acción Nacional, desde luego.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana visitaron ese martes el municipio de Bustamante, la tierra de “Mi General” Alberto Carrera Torres. En el ejido Calabacillas desarrollaron la jornada “Un Gobierno Cerca de ti” que consiste en llevar obras y servicios gratuitos a las familias que lo requieran.