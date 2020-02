Están en manos del INE

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar si ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR y el Congreso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que lo ungió el pasado 22 de enero, se llevó a cabo conforme a los estatutos de ese partido.

Esto se desprende de un comunicado oficial que se emitió desde el INE, en donde se habla de que el titular del Instituto, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, recibió la visita de cortesía del morenista.

Dicho texto igual puntualiza que RAMÍREZ CUELLAR hizo el trámite el 5 de febrero para que se le reconozca su condición ante el INE y que, de acuerdo a la ley, se tienen 20 días para resolver el caso.

Lo promotora de lo que sucede, incluido la realización del mencionado Congreso, es la presidenta del Consejo de MORENA, BERTHA LUJÁN, misma que aspira estar al frente del Comité Ejecutivo de su organismo.

De modo que, hasta en tanto no se determine la validez del evento en mención, la lideresa morenista, YEICKOLD POLEVNSKY, sigue al frente de MORENA.

En una de esas y el INE invalida el Congreso que recién se efectúo y ello propiciará que los grupos de MORENA, que se diputan el mando, arrecien el golpeteo.

Pero aunque le dieran el visto bueno al presidente interino, RAMÍREZ CUELLAR, el desencuentro y el desorden continuará.

El problema es que el jefe del ejecutivo federal, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se desmarcó de su partido y se negó a practicar la jefatura política que mandatarios priistas y panistas, ejercieron cuando estuvieron al frente de la presidencia de la República.

Dese luego que lo que sucede no es buena señal para los morenistas, menos los de hueso colorado, es decir, aquellos que si están comprometidos con la llamada Cuarta Transformación.

Al paso que van y en tanto que no muestran la sensatez que amerita las actuales circunstancias de apoyar a LÓPEZ OBRADOR, las cúpulas en MORENA van a seguir alimentando el desencuentro y animando la confusión entre los ciudadanos.

Lo que necesitan los rijosos y la militancia en general, es que emerja una figura conciliadora, que tenga autoridad moral para encausar al partido en el gobierno.

Esta más que visto que ni YEICKOLD, ni BERTHA, dado su desgaste, pueden estar a la altura de lo que se necesita en tanto ya exhibieron su ambición por hacerse del mando de MORENA, sin importarles la mala imagen pública que han proyectado.

Tal vez deberían tomarle la palabra al diputado federal PORFIRIO MUÑOZ LEDO, para que atempere los ánimos y genere las condiciones propicias a fin de que se muestre que MORENA tiende a ser un partido de nuevo tipo y no más de los mismo, según se ha exhibido hasta ahora.

Por cierto, en el INE se informó que el plazo para que las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos, cumplan con los requisitos, vence el 25 de febrero y tienen hasta el 29 para notificar su solicitud.

Igual se menciona que, a la fecha, ninguna de las organizaciones “que aspiran a convertirse en Partido Político Nacional ha cumplido con el proceso establecido en las leyes para concretar su registro”.

Cabe señalar que entre los entes que buscan convertirse en partidos están Encentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, México Presente, Movimiento Vanguardia Social y otros.

AL CIERRE

El gobernador, FRANCISCO GARCÌA CABEZA DE VACA, sostuvo que la reciente reunión con el presidente, LÓPEZ OBRADOR, fue cordial y respetuosa pero también precisó que no se alcanzaron acuerdos.

Sostuvo que la principal discrepancia de los gobernadores panistas con la federación es en lo relativo a las corridas financieras.

Aseguro que lo que no se esta de acuerdo en entregar el patrimonio de las entidades, entiéndase clínicas, hospitales y centros de salud que se demandaba para que se firmará el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Lo que también adelantó el mandatario que seguirán los encuentros con funcionarios del sector salud.

+.-Acaban de incorporar al Comité Ejecutivo del PRI en la entidad a LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL.

Fue el dirigente estatal del tricolor, EDGAR MELHEM SALINAS, el que le dio nombramiento de Secretario Adjunto del tricolor al victorense.

Se trata de un puesto de importancia y debe entenderse que se premia al priista dada su trayectoria, aportación a la causa y disciplina partidista.

Recordemos que el priista citado era uno de los que se mencionaba para estar al frente del tricolor en la entidad pero no hizo mayor aspaviento cuando se decidió que el bueno era MELHEM, con el que ya esta colaborando.

Al que igual le dieron jugada es al ex diputado local, ANTO TOVAR GARCÍA, en tanto que le hicieron delegado del 04 Distrito Federal Electoral, cuya cabecera es Matamoros.

+.-Jubilados del Hospital Civil de Victoria se manifestaron debido a que les retuvieron el pago de su pensión.

La demanda de enfermeras, camilleros, famacéuticos, cocineros y de diversos puestos porque no se les quiere reconocer que son ex empelados del Hospital lo que los llevó a interponer una demanda en contra de la Secretaría de Salud y, a partir de ahí, empezaron sus problemas de pagos.