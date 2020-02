Estará del otro lado

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al activista GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA, quien recibirá nombramiento de Coordinador Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), le tocará desempeñar una ardua labor.

Porque no solo le corresponde atender lo que sucede en Tamaulipas, en el ámbito de las funciones que desempeñará, sino que su responsabilidad abarca Nuevo León y Coahuila.

Su competencia estará ligada a la labor que les toca realizar a cada una de las seis Visitadurías que operan a nivel nacional.

El problema es que la estructura de la CNDH en la entidad solo cuenta con la sede que opera en Reynosa.

De manera que deberá abordar lo relacionado a las personas desaparecidas, violación a los derechos humanos en reclusorios, omisiones en el actuar de autoridades federales, el tema de los migrantes y demás.

GUTIÉRREZ RIESTRA y su personal tendrán que “recibir, admitir o rechazar las quejas que se presenten” de ciudadanos o entes, así como hacer las indagaciones que las situaciones ameriten.

Al menos eso se entiende, si nos avocamos a lo que se maneja en las funciones de la CNDH.

Por lo pronto se espera que le den posición al nuevo funcionario del organismo en mención, el próximo miércoles y se habla de la presencia del al menos un par de directivos de la Comisión.

En el cargo sustituirá a OSCAR CASTRO CANTÚ que, según se supo, lleva poco más de cinco años al frente de la Coordinación de la CNDH.

Y de ahí para adelante GUILLERMO habrá de entrarle, ahora desde la otra posición, con un mayor compromiso, como él mismo lo acaba de señalar en entrevista que le hicieron reporteros.

Recordemos que es dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desparecidos en el estado, cuyo liderazgo deberá dejar para avocarse a brindar atención a lo que le demanden en materia de Derechos Humanos.

Se entiende que exista una relación, en calidad de compañeros de lucha, de GUTIÉRREZ RIESTRA con la titular de la CNDH, MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA.

Ambos han sido activistas en tanto que tienen desaparecido un familiar: el primero a su hija y la segunda en mención a un hermano.

Es pertinente señalar que “Memo”, como le dicen sus amigos, trae en su haber un historial de participación a favor de las causas sociales.

Tiempo atrás, antes de abanderar la causa de los desaparecidos en el estado, estuvo en causas políticas, siempre con la bandera de las clases populares, es decir, definido hacia la izquierda.

En esas luchas, que incluso se dieron en el plano electoral, lo ubicamos relacionado con ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, una mujer que se ha convertido en un ícono en el país en cuanto a la defensa de los desposeídos y en particular en la búsqueda de los desaparecidos.

Case señalar que GUTIÉRREZ RIESTRA es una persona preparada con al menos dos licenciaturas y un grado de maestría, aunado a su desempeño profesional.

De modo que la Coordinación Regional de la CNDH, no queda en manos de un improvisado.

Por lo pronto deberá revisar la estructura y el personal con el que cuenta.

RULETA

La Reforma Electoral promovida por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se encuentra en la antesala de ser sometida a la consideración de los integrantes de la cámara baja.

Sucede que sus animadores están cerrando filas para no desentonar en el momento en que se presente para su análisis a legisladores de diversos institutos.

En tal Reforma, que acaba de ser material informativo de un medio de circulación nacional, se da cuenta de que se busca tener una “autoridad electoral única y un sistema nacional de elecciones”.

Aunado a que se insiste en la desaparición de los organismos locales electorales y en la existencia de un tribunal electoral central que resuelva lo federal y lo que corresponda a las entidades, en base a un par de instancias (sala superior y salas regionales).

Según esto, de lo que se trata es de simplificar, fiscalizar y transparentar y, desde luego, ahorrar.

Uno de los cambios que igual se propone es que el Registro Federal de Electores pase a ser Registro Nacional de Electores, independiente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Debe reiterarse que lo de la reforma y en lo que concierne a la desaparición de los órganos locales electorales y la reducción del financiamiento a partidos políticos tiene sus críticos y aquellos que ven con buenos ojos lo que se propone.

Al fin de cuentas corresponderá, en nuestro sistema representativo, decidir a las “mayorías”.

En los días por venir lo de la Reforma será punto de discusión y posicionamiento de partidos y voces diversas.

AL CIERRE

El Color de Tamaulipas es el nombre de la exposición que habrá de inaugurarse éste 5 de febrero en el edificio del Congreso de Tamaulipas.

Al evento, que se llevará a cabo a las 19:00 horas, acudirá el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

+.-Son cinco los organismo que se encuentran dentro del Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación.

Los entes que se distinguen por esas buenas prácticas son El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el Municipio y el Instituto de la Mujer en Nuevo Laredo, el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tamaulipas y la empresa Tecnología Modificada S. A .de C.V.