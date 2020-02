Eventuales de Salud esperan ver cumplida promesa de basificación de AMLO

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, Edoardo Flores Valay dijo que el programa de basificación para trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud solo quedó en una declaración general formulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras.

Dijo que de hecho, desde que inició el actual gobierno federal se ha hablado del tema pero en la práctica no ha habido ningún avance, porque ni siquiera se ha informado cómo operaría este programa y quiénes tienen posibilidades de acceder a una base.

“Por ejemplo, qué requisitos se tomarían en cuenta, fecha de ingreso, antigüedad, qué áreas o categorías serían primero, etcétera”.

De acuerdo con Flores Valay, debido a que no hay nada escrito ni oficial sería irresponsable basarse en un simple anuncio para asegurar que habrá basificación en Tamaulipas, pues entre los posibles beneficiados eso generaría expectativas que tal vez no se cumplirán, por lo menos en este año.

“Definitivamente no hay información oficial, documentos o escritos de programación de cómo se operará ese programa de basificación; está la declaración pero hasta ahí, no hay certidumbre con información precisa”, enfatizó.

En Tamaulipas hay más de cuatro mil trabajadores eventuales en todas las áreas de la Secretaría de Salud que esperan una base.

“Una cosa es lo que el político dice y otra lo que se lleva a cabo; ojala se dé como lo prometió el Presidente pero hasta que no hay elementos oficiales para poder ventilarlo públicamente, por lo que nosotros nos mantenemos a la expectativa”, concluyó.