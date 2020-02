Expone gobernador ventajas económicas de Tamaulipas en Houston

Por Redacción

Houston, Texas.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó una visita de trabajo a la ciudad de Houston, donde presentó una ponencia sobre las ventajas económicas de Tamaulipas, retos y avances en materia de seguridad pública, migración, comercio exterior y energía, ante la comunidad de investigadores y especialistas del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.

Baker es una institución no partidista especializada en la investigación de temas como seguridad, innovación, energía, salud, economía, religión, entre otros; enfocada al desarrollo de política pública en la materia.

El Instituto ha contado recientemente con invitados como el Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence; el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo; James Tumbridge, Consejero del Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson; y Andrei Kozyrev, ex Primer Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, entre otras personalidades.

El mandatario tamaulipeco fue recibido y acompañado por Tony Payan, Director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.

García Cabeza de Vaca destacó en su ponencia las ventajas económicas de la entidad, entre las que se encuentran sus 18 cruces internacionales, por los que circula 60 por ciento del comercio entre Estados Unidos y México; la ubicación estratégica e infraestructura de los puertos de Tampico, Altamira y Matamoros; así como el potencial para la extracción de recursos energéticos no convencionales, entre otros.

También subrayó las acciones que en materia de seguridad lleva a cabo el Gobierno de Tamaulipas para garantizar la paz y tranquilidad de las familias y generar un ambiente próspero para la atracción y ampliación de inversiones.

Acciones que han permitido al estado colocarse por debajo de las 20 entidades con mayor índice delictivo de México y pasar de semáforo rojo a amarillo e incluso verde en la mayoría de los delitos de alto impacto.

Finalmente, el Gobernador de Tamaulipas sostuvo una reunión de trabajo en las oficinas del Instituto Baker con especialistas en materia energética y periodistas, en la que habló sobre el potencial de la entidad mexicana para la producción de energías limpias y no convencionales.