Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La tragedia que lleva a la indignación nuevamente acaparó las redes sociales, el asesinato de una niña de 7 años fue producto de los más encarnizados debates por saber si se le llama feminicidio, como lo sugieren movimientos de mujeres que gustan de esos conceptos; si se trata de un descuido de los planteles educativos que le entregan los menores a cualquiera o, de plano, su asesinato es resultado de la política neoliberal como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que todos ellos, los que hacen una bandera de un asesinato, parecen enfermos, locos de su cabeza y, con ellos, la verdad es que esta sociedad también se reflejó tal cual, está enferma de atar, mención aparte los políticos mediocres que aprovecharon el tema para tratar de ganar votos con algo tan serio como es la vida de una niñita.

Culpables somos todos, un gobierno que no es capaz de perfeccionar su sistema educativo, que permite que tanto loco ande suelto en las calles con ganas de matar, peor aún, si es real que se le asesinó para obtener sus órganos vitales, que permite esa clase de brutalidad en busca de sostener con vida a otras personas pudientes o sin escrúpulos, gobiernos que no entienden, para empezar, que ya es tiempo de empatar escuelas con horarios de trabajo o por lo menos en el mayoría de los casos.

Y sí, la situación nos pinta como realmente nos están dejando estas condiciones en las que vivimos, está cercanía con el asesinato y la tragedia, estamos deshumanizados, sin sentir la menor pena por la muerte de una niña o haciendo como qué nos indignamos pero solo nos dura un tuit o un estado de feis y hasta ahí.

El caso de Fátima, asesinada en la Ciudad de México, nos debe sensibilizar a la tragedia, más que eso, nos debe hacer comprender que es tiempo de hacer algo, de buscar el origen del problema y sus soluciones.

La verdad da miedo lo que vimos con Fátima, un triste espectáculo ver que los políticos y movimientos sociales se han convertido en buitres que hacen de la tragedia una bandera en lugar de trabajar en lo que realmente les corresponde, como en inyectar recursos para saber qué nos pasa, como buscar respuestas a estas aberrantes acciones.

De eso le hablo, de que esta sociedad, la nuestra, está enferma, parece carne de psicólogo y muchas veces de psiquiatra.

Urge, y ojalá suceda pronto, que nuestras instituciones se aboquen al asunto, que le metan lana a la investigación, que nuestras universidades y todas las dependencias posibles le dedique un tiempo a saber qué le pasa a nuestra gente, conocer por qué hemos llegado a ese grado de deshumanización como para esperar estas tragedias tan aberrantes para hacer de ellas arena política o de lucha social.

Fátima, sin querer, nos presentó un problema real que ocurre en México, de lo que está pasando con nuestra sociedad, se está enfermando, porque lo que vemos nos indigna solo unos minutos y luego hasta vemos normal que un asesinato, de lo más vil y cruel, se convierta en bandera política o de lucha sociales sin reparar en lo que realmente se debe hacer, atendernos, encontrar razones del por qué hasta los niños son asesinados sin piedad, de verdad, algo nos pasa y ojalá alguien nos entere qué y cual pudiera ser nuestra cura.

En otras cosas… luego de operativos de diversas autoridades en los restaurantes que estaban provocando incertidumbre entre los empresarios el presidente municipal de Nuevo Laredo escuchó demandas de los afectados e hizo un llamado para la instalación de mesas de diálogo entre las partes con el objetivo de no dañar economías ni afectar empleos.

Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el presidente municipal hizo un compromiso de gestionar un diálogo respetuoso y constructivo con autoridades estatales y de otros niveles, en la búsqueda de soluciones a diversos temas.

“Lo que más pidieron fue comunicación, tener un diálogo con el gobierno del Estado y por supuesto que vamos a trabajar en este sentido, por lo que el municipio será facilitador para establecer estos puentes de comunicación”, aseguró Rivas Cuéllar.

Destacó que existe voluntad por parte de los restauranteros de Nuevo Laredo de continuar trabajando en equipo con el gobierno municipal en la promoción de la ciudad y con impulso a la apertura de más negocios, esto mientras el presidente de CANIRAC, Viviano Vázquez, afirmó que el gremio no se opone a las verificaciones que realizan las autoridades estatales pero pidió se hagan dentro de los horarios de oficina y con respeto al personal de los establecimientos.

“Son más de 15 regulaciones sanitarias y de Protección Civil que cumplimos los propietarios, pedimos nos revisen a todos por igual, por eso con tu liderazgo Enrique Rivas, creemos que eres la persona indicada para formar una mesa de trabajo donde podamos abordar estos temas”, agregó.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com