Feministas agreden a reporteros, vandalizan vehículos de La Prensa y chocan con policías

Por Agencias

Ciudad de México.- Colectivos de mujeres feministas continuaron su protesta en contra de los feminicidios y especialmente por el manejo de la información sobre el tema en medios de comunicación. Las protestas exigen un alto a la violencia de género y justicia para las víctimas.

La marcha detuvo su paso en las instalaciones del periódico La Prensa, para protestar por la publicación de imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla el fin de semana pasado.

Frente al diario, las feministas vandalizaron al menos cuatro camionetas de la empresa al realizar pintas, romper vidrios y tratar de quemar uno de los vehículos. También rompieron vidrios del acceso principal de la Universidad de Periodismo Carlos Septién García.

La protesta se intensificó cuando intentaron derribar a fotógrafos que estaban en lo alto de una camioneta para realizar su trabajo.

Los fotógrafos bajaron mientras las mujeres no paraban de hacer intentos por derribarlos y gritaban «¡corran!» y «¡fuera hombres!».

Ni la lluvia dispersó a las mujeres, que lanzaron objetos como piedras y botes de pintura a las policías uniformadas. Y cuando las mujeres no paraban de pintar los cascos y cabezas a las policías, alguien lanzó gas lacrimógeno.

Las uniformadas no rompieron la formación y las mujeres que protestaban no se dispersaron.

A esta altura los hombres fotógrafos ya se habían ido, mientras unos contingentes ya se encontraban en el Senado de la República y otros en el monumento a Colón. (Elba Mónica Bravo/La Jornada).