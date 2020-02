Gana México 4-1 al anfitrión Puerto Rico y sigue con vida en la Serie del Caribe

Por Agencias

San Juan.- Un cuadrangular con dos hombres en base le dio la victoria a los Tomateros de México 4-2 ante los Cangrejeros de Santurce en el segundo partido de la jornada dominical de la Serie del Caribe 2020, que se realiza en el estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña.

Con el juego empatado a una carrera y dos hombres en circulación, Sebastián Elizalde conectó cuadrangular por el jardín derecho para colocar el marcador 4-1 a favor de los mexicanos.

En la parte alta de la sexta, el boricua Iván de Jesús logró la segunda carrera de los locales poniendo el marcador 4-2.

El dirigente mexicano Benji Gil fue expulsado del partido en el sexto episodio luego de que discutiera con el árbitro de home plate un ponche al tercera base Christian Zazueta.

En la séptima entrada, luego de que Puerto Rico pusiera dos hombres en base, pero no fuera capaz de convertir el ataque en carreras, los fanáticos mexicanos comenzaron a cantar desde las gradas «Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones».

La primera carrera de Puerto Rico fue producto de un cuadrangular de Jan Hernández, que fue a su vez el primer vuelacercas del torneo.

No fue un juego perfecto, sin equivocaciones, pero si fue un buen juego, expresó Gil tras la victoria. «Ganarle al anfitrión no es cosa fácil».

Gil reconoció la labor ofensiva de Elizalde.

“El cuadrangular del empate de Puerto Rico inició las anotaciones. Luego el batazo clave, la diferencia en el juego, fue el de Elizalde», agregó el dirigente, mientras destacaba también el «excelente pitcheo» de su equipo.

Por su parte, el estratega boricua José ‘Tony’ Valentín reconoció la superioridad del rival en la jornada.

“En cuanto a pelota se jugó tremendo juego. El equipo que mejor jugó fue México y por eso se llevó la victoria. Nosotros no fuimos oportunos, hicimos mal corrido de bases, tuvimos turnos con corredores en posición de anotar y no pudimos ejecutar», dijo Valentín.

Con el resultado de hoy, ambas novenas colocan su récord en 1-1. (Ap).