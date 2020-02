Guerreros del Santos Laguna doman 2-1 a los ‘mininos’ del Tuca Ferretti

Por Agencias

Torreón.- Luego de casi un mes desde su última victoria, el equipo de Santos pudo volver al triunfo al vencer 2-1 a Tigres, en partido correspondiente a la fecha 6 del Clausura 2020 y así mantener su hegemonía en casa ante los felinos, ya son 14 duelos sin caer ante ellos en el estadio Corona.

La figura de la noche fue Eduardo Aguirre, quien logró despacharse con dos anotaciones en la cancha del TSM y que devolvió la confianza al conjunto de la Laguna.

Los tres puntos le costaron al cuadro de Guillermo Almada, que en un principio se vieron agobiados por la ofensiva felina, la cual tuvo su jugada más clara hasta el 36′, cuando el poste le negó la oportunidad a Enner Valencia de abrir los cartones.

No obstante, fueron los locales quienes abrieron el marcador con el primero de la noche para Aguirre. El casaca ’19’ aprovechó una diagonal de Bryan Lozano para tirar de primera intención al arco, sin embargo, su disparo fue bien atajado por Nahuel Guzmán que dio rebote al delantero que en su segundo intento no falló, poniendo el 1-0 al 40′.

Previo al descanso, los nicolaítas se quedaron cerca de empatar las cosas, pero nuevamente un poste a tiro de Jordan Sierra evitó el 1-1.

Ya en el complemento la tónica seguía siendo la misma, Tigres encima, pero esta vez con el marcador en contra, situación que Santos en su primer ataque del segundo tiempo no descuidó mediante Aguirre, quien consiguió al 66′ su doblete a centro de Van Rankin, cabeceando dentro del área chica para dejar sin quehacer al ‘Patón’.

Las cosas se pusieron dramáticas con el gol auriazul de André-Pierre Gignac. El francés remató un excelso centro de Sierra al corazón del área para marcar su cuarto gol del torneo y su 120 en su cuenta personal, dándole al cotejo más emociones sobre el final.

Pese al descuento los dirigidos por Ricardo Ferretti no pudieron alcanzar a los Guerreros, estancándose con 7 puntos y saliendo así de zona de liguilla al posicionarse en el lugar 10. Por su parte, los verdiblancos pudieron por fin ganar en casa, resultado que les ayudó a sobrepasar a los regios, alcanzando las 8 unidades.