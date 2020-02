Jovencita de 15 años de Chiapas transmite por Facebook su suicidio en vivo

Por Agencias

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Una adolescente de 15 años se suicidó la tarde de este domingo en el interior de su domicilio en una colonia al norte de la capital chiapaneca.

Los amigos de la joven alertaron a la familia, luego de que la joven transmitiera en vivo por Facebook el momento en que se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas de este domingo en la Avenida Ónix esquina con la calle Cuncita en la cuarta Sección de la Colonia Jardines del Pedregal.

Luego de quedar sola en su modesta vivienda, Yuri Esther Reyes May tomó su celular, abrió la aplicación de Facebook y empezó una transmisión en vivo, que algunos de sus amigos empezaron a ver, pero no creyeron lo que decía la joven de 15 años sobre que se quitaría la vida.

En la transmisión, la joven tomó un lazo amarillo y lo amarró a una de las vigas de la casa para luego suicidarse.

Los amigos más cercanos corrieron a la casa para constatar lo ocurrido y avisarle a su madre, quien se encontraba en ese momento fuera de la vivienda.

Al llegar, la señora Gloria May de la Cruz, de 43 años, vio a su hija Yuri Esther Reyes May que ya había sido bajada por sus amigos e intentaban ayudarla.

El video de la transmisión en vivo fue bajado por Facebook minutos después de que ocurrieran los hechos.

Los casos de suicidios en adolescentes se han incrementado en Chiapas en los últimos meses, por lo que instancias como la Cruz Roja Mexicana con el Instituto Municipal de la Juventud y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) han iniciado una campaña de prevención del suicidio. (Isaín Mandujano/Apro).