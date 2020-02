La Aptiv de Victoria estira la cuerda y trabajadores podrían estallar la huelga

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A menos de 24 horas de vencer la prórroga que el sindicato concedió a la maquiladora Aptiv para que mejore su propuesta de aumento salarial es fecha en que la empresa se niega a otorgar un mayor incremento, informó Dolores Zúñiga Vázquez.

La secretaria general del Sindicato de Maquiladoras de Victoria indicó que el gremio está en la mejor disposición de seguir dialogando con los representantes de la empresa, y por esa razón, aunque la prórroga vence este martes 18, las negociaciones no se cerrarán con el fin de evitar estallar en huelga.

“La prórroga vence este martes 18, pero vamos a dar otra prorroga hasta el 25 de febrero porque queremos arreglar en buenos términos, sin llegar a la huelga, pero si no hay otra solución si la estallaríamos; sin embargo estamos dándoles oportunidad para hablar, para que vean que tenemos disponibilidad”.

Para ello, enfatizó que se acordó otorgar una nueva prórroga para el 25 de febrero ya que el sindicato quiere mantener la buena relación con la maquiladora, privilegiando el diálogo, aunque advirtió que no aceptarán el 6 por ciento que la Aptiv ofrece.

En el resto de las prestaciones, la dirigente sindical dijo que se logró mejorar en beneficios como aguinaldo, apoyo en defunción, deporte y matrimonio; y falta negociar aumento en bono de despensa, de productividad y el aumento al salario.

“Aún estamos en pláticas pero no se ha resuelto nada. La empresa está en un 6 por ciento, pero no nos parece justo y le pedimos que mejoren el incremento”, concluyó Zúñiga Vázquez.