La dirigencia de Morena en Tamaulipas no escapará a una auditoría

Por Agencias

Ciudad de México.- Yeidckol Polevnsky advirtió que en breve se realizarán auditorías en los comités nacional y estatales de Morena, para verificar si se triangularon recursos al Instituto Nacional de Formación Política (INFP).

En rueda de prensa también sostuvo que presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se anule el congreso del pasado 26 de enero, cuando fue destituida como presidenta de Morena en funciones.

Dijo que respetará siempre el mandato y sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al método de elección de la nueva dirigencia.

“Nosotros no le vamos a quedar mal ni vamos a traicionar al presidente (…) nosotros honramos las propuestas del presidente, somos Lopezobradoristas, por eso nos quieren quitar y les estorbamos”, denunció.

Sobre las auditorías, Polevnsky precisó que el partido no puede tener autonomía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda otorgarle recursos directos.

Posteriormente, en su cuenta de Twitter detalló: “no hay dos morenas. Morena tiene la alta responsabilidad de ser pilar de la Cuarta Transformación. No le vamos a fallar a Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional de Formación Política no tiene, por disposición del INE, autonomía financiera, personalidad jurídica ni patrimonio propio”.

En las escalinatas de la otrora casa de transición del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Polevnsky acotó: “Nosotros hemos sido muy críticos de la cantidad de dinero que tienen los partidos, y sería incongruente que nos quedáramos con esa cantidad de dinero, sin embargo, cuando se hizo la renuncia a esa importante cantidad de dinero, en ese momento las agresiones se incrementaron”.

Con un Diario Oficial en mano, subrayó: “Vale la pena compartir con ustedes que desde que se presentó en el Diario Oficial de la Federación la reforma estatutaria, desde ese momento el INE nos marcó los lineamientos que teníamos que seguir con base en el estatuto, en relación al Instituto. Los que hicieron la reforma estatutaria consideraron que era viable que se les entregara el dinero y con base en la Ley de Partidos Políticos y fiscalización no se puede entregar el dinero de esa manera”.

Por otra parte, confirmó que Leonel Godoy dejó el puesto de secretario de Organización de Morena para dedicarse de tiempo completo a la docencia.

“Él será siempre nuestro asesor, siempre nos apoyará y nos acompañará, es un tema que compartimos ayer, y todavía no ha presentado su renuncia, es un tema que estamos platicando, pero todavía no presenta su renuncia, solamente hemos platicado que le quiere dedicar el tiempo completo a la cátedra dentro de la universidad”, puntualizó. (Apro).