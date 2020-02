Las mejores 5 máquinas tragamonedas online para jugar en México este 2020

Si de algo no cabe duda, es que las maquinas tragamonedas, o slots, no pierden validez en el tiempo. Sus temas, sus íconos girando en sus cilindros y sus bandas sonoras hipnotizan a cualquiera.

Entre 1887 y 1895 que Charles Frey creó a la primera de estas máquinas, su nombre fue Liberty Bell, debido a que la combinación que producía más ganancias era la Campana de la Libertad.

Desde ese momento estos juegos de casino han evolucionado de manera impresionante. Fue a principios de los 90 que las tragamonedas online hicieron su primera aparición. En esta primera etapa de crecimiento, los juegos de slots en línea tenían diseños clásicos apegados a las tragamonedas originales. Hoy por hoy han variado mucho, en formas de juegos y premios, y los usuarios, por su parte, ansían día a día obtener el mejor jackpot.

Las mejores 15 máquinas tragamonedas online para jugar en casinos de México este 2020

1- Jonh Hunter And The Aztec Treasure

Creada por la empresa Pragmatic Play, esta tragamonedas gratis tiene un tema sumamente interesante que ha llamado la atención de los mexicanos. Los animales salvajes que se giran en sus rodillos se ven hermosos a la vez que amenazantes.

Con su RTP de 96% y sus 7776 líneas de pago fijas, Jonh Hunter And The Aztec Treasure se encuentra en el tope de las máquinas tragamonedas con un tema basado en la película de Indiana Jones. Las apuestas en este slot no serán desperdiciadas, tanto online como en vivo. La puedes hallar en los Mejores Casinos.

2- Hot Chilli

Pragmatic Play demuestra que es una empresa experta en máquinas tragamonedas y juegos de casino una vez más. Si bien este tema es principalmente asiático, pareciera hecho para mexicanos. Es perfecta para jugar en cualquier sitio.

Este juego tiene un diseño bien interesante y llamativo. En una olla dorada se prepara una especie de pozole rojo con chiles, una pequeña pieza de maíz, carne de res, carne de cerdo, hongos, camarones y un cubo de tofu. Cada ingrediente de este caldo ardiente y picante es un símbolo, donde el Wild es el chile picante.

En contraste con su animación moderna y su diseño único, esta tragaperras se apega a los principios básicos de las máquinas tragamonedas antiguas, con solo 3 rodillos, 9 líneas de pago fijas, un Wild y un Scatter. Su RTP es de 96%, y no maneja bonos extra.

3- Chillipop

Chile amarillo y rojo, pimiento rojo, amarillo y verde, cebollino, cebolla morada y tomate, una piñata y una mula, son los símbolos que te encontraras al jugar slots Chillipop de la empresa Betsoft.

Para su diseño y musicalización se inspiraron en el México fronterizo, por lo tanto, es muy colorido y animado. Tiene un RTP del 95% y se encuentra en el tercer lugar de las máquinas tragamonedas más jugadas en México.

4- Maya Millions

Inspirados en el misticismo maya, el equipo de Skywind Group ha creado esta hermosa pieza. De entre todas las máquinas tragamonedas con tema de tribus y civilizaciones pérdidas, los mexicanos parecen elegir jugar máquinas tragamonedas que combinen la elegancia y el misterio.

Maya Millions cumple con dicha combinación, y además es muy sencillo de jugar. Aunado a todo esto su RTP del 95%, y colocar un Scatter y un Wild, como en los modelos más clásicos, llama la atención de sus usuarios.

5- Mayan Gods

En este interesante y divertido tragamonedas de Red Tiger nos encontramos con un diseño delicado, despreocupado y moderno. En él, el Wild se representa con un símbolo de Rey Maya y tiene un bono especial que se esconde detrás de un eclipse de dicha cultura.

Algo que le da una vuelta diferente a la visualización de este slot con respecto a otras máquinas tragamonedas con el tema Maya es la presencia de un OVNI. Este “objeto volador no identificado” ayuda a ganar, pues suplanta mediante una “abducción” los símbolos que pagan menos por unos de altísimo valor.

Otro aspecto interesante a resaltar de este slot que lo diferencia de los de su tipo es que tiene más de un Wild. Sí, esta tragaperras posee al Rey Maya y al Tigre Maya. Este originar slot cuenta con un RTP del 96%, por lo que sus usuarios se sienten cómodos apostando en pequeñas cantidades de dinero, de manera que ganar se hace más probable, dando a la experiencia mayor emoción.

Recuerda, si quieres los mejores bonos, este es el slot.