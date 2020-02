Lo que faltaba: Votarán los presos

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la novedad de que los presos no sentenciados, de ambos fueros, tienen derecho a votar y deberán instalarse sistemas para que lo hagan.

Es una decisión de la Suprema Corte, que no define si por instalación de urnas, vía carta, correo electrónico o “visita” temporal de una casilla volanta a cada centro de ejecución de sanciones.

Para el 2021 el Instituto Nacional Electoral hará “pruebas” en cada una de las cinco circunscripciones electorales.

Por el momento no se sabe si en este “calis” entrará Tamaulipas, aunque está definido que sí en Coahuila y San Luis Potosí, nuestros vecinos.

Si nuestra tierra no va, es tiempo que IETAM lo solicite. Será una experiencia única el saber, por ejemplo, la tendencia de los votos por partidos y candidatos, o las abstenciones ¿manipulación del voto? ¿mapacherías?.

La reivindicación es ahora para los no sentenciados. En un futuro para toda la población de cárceles en México.

A partir del 2024 se les debe permitir que todos emitan su sufragio, aun cuando se encuentren en centros municipales por causas administrativas.

Esto va a generar un gasto adicional al INE y organismos locales (OPLES), aun cuando darles el acceso a las boletas no traerá más democracia pero tampoco la inhibirá. Cuestión de enfoques.

La población penitenciaria a nivel México anda en alrededor de 200 mil, ellos y ellas, de los cuales (hay poca información) el 40 por ciento cubren prisión preventiva.

Luego entonces el padrón de prisioneros con derecho al voto ronda los 80 mil en todo el país.

¿Cómo andamos en Tamaulipas? Que se sepa no son muchos. En siete reclusorios suman alrededor de siete mil 500, que no podrían marcar diferencia en un triunfo o derrota electoral aun cuando todos cumplieran con el deber y obligación de emitir su voto.

Si le hacemos caso a la referencia de los detenidos en calidad preventiva, en esta tierra el “padrón preso” sería de alrededor de tres mil en los penales estatales.

Datos aportados por el Registro de Electoral dicen que en la entidad, un promedio de 50 ciudadanos pierden sus derechos cada mes al recibir formal prisión, en tanto que los difuntos suman 600 en el mismo periodo.

Los magistrados vinieron a decirnos que andábamos mal, aunque no quiere decir que se esté violando la Ley. Es que avanzamos en el esquema internacional.

Tendrá que darse toda una reforma en esa materia. El artículo 09 de nuestra Carta Estatal dice que los derechos de los ciudadanos se suspenden por: “Estar procesado; la suspensión produce efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión o desde que se declare que ha lugar para la formación de causa, tratándose de funcionarios que gocen de fuero Constitucional”.

En los tribunales mexicanos, haciendo caso a tratados internacionales, “la moda” es concederles el sufragio. Tamaulipas deberá hacer lo propio adecuando sus Leyes.

A la fecha aquí nada se ha movido ¿los candidatos harán campaña en los penales?, ¿cómo les llegará la propaganda política?, ¿se instalarán casillas especiales?. De lo único que estamos seguros es que no se les dará libertad para que vayan a una urna exterior.

Por lo pronto sabemos que el proyecto “piloto” avanza en cárceles de Coahuila y San Luis, en la Segunda Circunscripción de la que formamos parte, pero en Tamaulipas nada.

Para 2024 pues, estarán votando los presos no sentenciados y los residentes en el extranjero

Más problemas: La comunidad penal no siempre tiene credencial de elector de la tierra en que se encuentra. Si vienen de otras regiones podrán sufragar para Presidente de la República, para Gobernador si son de Tamaulipas; diputado si viven en el distrito, y alcalde si el documento dice que tienen su domicilio en el municipio.

Ya lo veremos. La autoridad dice que a todos les asiste el derecho de votar y a la presunción de inocencia. A nadie se prohíbe decidir sobre asuntos públicos.

Este tema nos recuerda los movimientos migratorios. Por ejemplo que, a Reynosa, de vez en cuando se presentan candidatos procedentes de Veracruz, considerando que ahí residen al menos 200 mil jarochos.

Y la pregunta reiterada ¿nuestros candidatos podrán hacer campaña en los reclusorios?.

El diputado Mario Ramos Tamez dejó el Partido Movimiento Ciudadano y se sumó al PAN. Su compañera Patricia Pimentel, que es representante ante el Congreso Local, se quedará a ver el final según lo anunció ante los medios de comunicación.

Mario lo hizo oficial en redes: Hoy anuncio de manera oficial mi llegada al PAN, lo hago en mi natal Tamaulipas, en mi querida Ciudad Victoria. Me mueve el deseo de servir mejor a mi estado.

Solo se le olvidó decir si se incorpora como militante, o externo.

Patricia le debe todo su manager, Gustavo Cárdenas Gutiérrez y no tiene alas para volar. Las plurinominales no tienen reelección.

Lunes de chamba de los diputados locales. Se reunieron los integrantes de las comisiones de Justicia y Gobernación para discutir sobres dos temas; el martes en la sesión plenaria y, después, otra vez comisiones.