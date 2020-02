Logran gobernadores del PAN acuerdo condicionado para adherirse al INSABI

Por Agencias

Ciudad de México.- En el límite del tiempo y luego de dos días de negociaciones, los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) llegaron a un “acuerdo condicionado” con las autoridades de la Secretaría de Salud (SS) para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

A través de su cuenta en Twitter, los mandatarios de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán detallaron que se suscribió un modelo de acuerdo de coordinación no centralizado con el Insabi (no adheridos, aclararon), que incluye 19 de sus propuestas.

Luego de reconocer la apertura a sus demandas por parte de los funcionarios de la SS y del Insabi, los gobernadores panistas delinearon seis características particulares de su propuesta de modelo:

Atención médica gratuita y progresiva; conservar la infraestructura y operación del sistema de salud en sus estados; certeza presupuestal y financiera; modelo único de salud nacional; aplicación de 40 mil millones de pesos para el sector salud de los estados, y libertad para la compra consolidada de medicamentos bajo precios estandarizados.

Con este esquema, apuntaron, podrán garantizar una cobertura médica gratuita, oportuna y de calidad.

Martin Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), informó que el acuerdo establece que tanto la infraestructura como la operación seguirán controlados por las entidades federativas.

Y adelantó que el próximo 4 de febrero se realizará una reunión con la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se definirá la ruta de los 40 mil millones de pesos que fueron asignados a Insabi para este año.

En el encuentro del próximo martes, dijo, también se darán detalles de los mecanismos para la compra de medicamentos.

Luego reconoció que se trató de un gran trabajo, un gran análisis hacia el nuevo modelo de salud que aportaron los nueve mandatarios panistas. “Se obtuvo un consenso en tiempo récord con la participación de los secretarios de Salud de las entidades que integran GOAN, y el martes nos reuniremos con el señor presidente López Obrador”, puntualizó.

Martín Orozco se dijo confiado de que bajo este acuerdo y con este esquema de convenio de salud se puedan adherir el resto de las entidades por la cantidad de ventajas con las que cuenta.

“Gratuidad progresiva, no podemos entrar de lleno a los tres niveles si no es progresiva en base a cómo vayamos liberando presupuesto”, sostuvo el panista en entrevista con medios de comunicación.

En la reunión de este viernes participaron el secretario de Salud de Querétaro, Julio César Ramírez; Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez; Baja California Sur; Víctor George Flores; Guanajuato, Daniel Díaz Martínez; Chihuahua, Jesús Enrique Grajeda; Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo; Durango, Sergio González Romero, y Yucatán, Mauricio Sauri Vivas. (Manuel Alejandro Godínez López/Apro).