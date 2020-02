Los patrones

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los hombres dinerosos de la capital de Tamaulipas están enojados, y mucho, con el alcalde Xicoténcatl González Uresti y parece no le perdonarán tener como la peor ciudad para vivir a Victoria, dicen ellos, no conciben que hayamos pasado de ser una ciudad limpia y una ciudad amable al lugar donde más se odia y peores cosas se dicen de su presidente municipal, que tengamos fama nacional de un mal gobierno y que solo provoquemos burlas con eso de la zumba y los caballos.

Claro es que el enojo tiene un origen, el ver deteriorados o casi desaparecer algunos negocios, el entender que su dinero cada vez produce menos ganancias gracias a las condiciones de la ciudad, la nula existencia de obra pública municipal que reactive la economía y la poca capacidad que se tiene de gestionar dinero y de invertirlo de manera correcta.

Mire, en la política y con los hombres del dinero pocas cosas ocurren por casualidad, los primeros saben que no se pueden arriesgar mucho porque otros pueden ocupar los presupuestos, llevarse las prerrogativas y tener el poder que les permite hacer y deshacer muchas cosas, con los empresarios es más o menos la misma lógica, con la diferencia de que ellos no tienen partidos sino candidatos y generalmente se fijan en hombres o mujeres que no pongan en riesgo sus recursos, es decir, no brindan su apoyo al azar sino a quien les dé la certeza de que no han de perder fortunas familiares construidas, muchas de ellas, por décadas.

Todo lo anterior viene a colación porque la molestia de los empresarios la hicieron pública en una reunión con el Segundo Sindico del Ayuntamiento, Luis Torre Aliyan, con quien parece se han alineado para la elección de alcalde que viene.

La reunión de la que le hablo fue convocada por la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana que es más conocida como Sindicato de Patrones por ser los que defienden los intereses de los hombres del dinero y si, el primer tema fue la queja, la poca transparencia en el manejo del recurso, mostrar el enojo que sienten por quien se dice alcalde y del que dijeron, algunos de ellos, es lo peor que han visto en toda su vida y lo peor que se ve en casi todo México.

Después del enojo, de exhibir las penurias que a su juicio pasa la ciudad, el tema fue el síndico de quien alguno de ellos se atrevió a decir que tiene la solvencia moral y el respaldo del organismo para seguir avanzando en la política en clara alusión a lo que viene, es decir, lo reconocieron como uno de los suyos, como un “político limpio” y al que le tienen confianza.

Le decía, en la política y con los empresarios, sobre todo los que tienen varias empresas y dinero invertido en la Ciudad como los que convocaron al desayuno al Síndico, pocas cosas ocurren por casualidad, pocas cosas se hacen al azar, como también pocas manifestaciones de política se hacen por amiguismo, ellos defienden sus dineros, sus trabajos, lo suyo.

¿En qué puede beneficiar la situación a los victorenses?, primero en que una vez expuesta la molestia, encabronamiento mencionaron, de los pudientes de la ciudad las cosas cambien aunque el alcalde no quiera, que lo obliguen a trabajar o, en su defecto, que presionen su salida antes de concluir su mandato, en segunda instancia es obvio que si les va bien y se sienten representados los hombres de negocios pues habrá más inversión en la ciudad, se conservaran los empleos y ojalá se reactivará la economía al tal grado que nos permita crecer.

Si, por lo pronto, como dijeron los empresarios que por primera vez alzan la voz, lo urgente es regresarle la dignidad a esta ciudad, plantear proyectos serios en materia de agua, bacheo o rehabilitación de pavimentos que incluyan donde se van a buscar los dineros y con qué argumento y ya luego de ello observar la política, quien conviene a la ciudad y por qué.

Los patrones de Victoria están enojados, los patrones también parecen tener ya su gallo en Luis Torre Aliyan, más allá de que ganen o pierdan su apuesta lo importante es que entiendan todos hombres del dinero que a la ciudad le urge y necesita que estén activos, que alcen la voz no solo cuando ya les llegó el agua al cuello por un mal gobierno municipal como ahora que los tiene con falta de dinero en el pueblo que les ahoga sino que lo hagan siempre porque solo los pudientes lograran obligar a trabajar a los políticos, a quienes estén en la presidencia municipal lo que, le insisto, sería de beneficio para todos.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo entrega de 4 mil prendas de invierno y 2 mil 200 cobijas al Sistema DIF Tamaulipas, al contribuir con los programas asistenciales que impulsa esta dependencia en beneficio de las comunidades más vulnerables de la Entidad.

La entrega del donativo se llevó a cabo en el Auditorio del DIF, por parte de la Secretaria de Gestión Escolar de la UAT, Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña, quien acudió en representación del Rector José Andrés Suárez Fernández, acompañada por estudiantes y docentes de los planteles universitarios de Ciudad Victoria.

En representación de la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, recibió la donación la C.P. Diana Evelyn Mata Monreal, Directora de Enlace y Gestoría del DIF estatal.

La funcionaria hizo extensivo a los universitarios y autoridades de la UAT, el mensaje de agradecimiento de la Presidenta del Sistema DIF, destacando el apoyo que de manera permanente hacen los jóvenes a las acciones que realiza esta institución en beneficio de las comunidades más vulnerables.

Por su parte, y al hacer entrega de la donación en nombre del Rector José Andrés Suárez Fernández, la Secretaria de Gestión Escolar, Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña, expresó que desde todas las sedes de la UAT en la zona centro, norte y sur del estado, los universitarios contribuyen con mucho entusiasmo a los programas altruistas del DIF, colaborando al desarrollo de sus actividades en beneficio de la comunidad tamaulipeca.

