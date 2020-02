Melitón Guevara/Habrá rifa pero no avión

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Uno. Melitón Guevara Castillo, reconocido columnista político y catedrático de la UAT, recibirá en Padilla, Tamaulipas, la medalla al Mérito Ciudadano “Juan Báez Guerra”, que se otorga anualmente al padillense más destacado.

Melitón Guevara nació en octubre de 1955 en el ejido Campoamor, municipio de Padilla. Hijo de padres campesinos, pertenece -parafraseando al inolvidable Luis Donaldo Colosio- “a la cultura del esfuerzo, y no del privilegio”: de niño, a los 8 años fue vendedor de chicles y bolero precisamente en los alrededores del Palacio Federal, donde conoce a Don Andrés Ismael Hernández Rodríguez, quien le consigue una beca otorgada por el Club ABC.

Los estudios de educación media los realiza en la Secundaria Federal número 1, donde destaca por sus calificaciones y liderazgo pues fue representante de grupo los tres años.

Guevara Castillo es egresado de la Preparatoria Nocturna para Trabajadores. Su objetivo era estudiar Periodismo o Literatura, que no se impartían en la ciudad, por lo que opta por inscribirse en Administración Pública de la UAT.

Se gradúa de la maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León; por dos años es docente en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, incorporándose posteriormente a la Facultad de Derecho en 1983 como maestro de Ciencia Politica, Partidos Politicos y de Opinión Publica.

Obtuvo doctorado en Comunicación y Periodismo en España, con mención Sobresaliente. Se jubiló de maestro de la UAT en 2016.

Actualmente, y desde 1984 es uno de los columnistas políticos de mayor trayectoria en El Diario de Cd. Victoria, publicándose sus análisis en diversos medios masivos de comunicación de la entidad. Muy merecido este reconocimiento como nativo de Padilla, distinguido.

Dos.- Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador posee el don de salirse siempre con la suya. Esta semana ya anunció que se llevará a cabo la rifa del avión presidencial en un sorteo de la Loteria Nacional. Y ya quedó bien clarito: habrá rifa, pero no se sorteará el referido avión, sino una fuerte suma de dinero. Y las ganancias que se obtengan con la rifa ni siquiera van a ser para el avión, sino que se van a destinar a la compra de equipo médico que será canalizado a favor de la salud de las familias más pobres de la nación.

Vale decir que el referido avión no se puede sortear porque sencillamente no pertenece a la nación. Y a ciencia cierta no se dice si el Gobierno Mexicano lo está pagando a crédito o simplemente lo está rentando a la empresa Boeing.

El presidente Andrés Manuel López Obrador echará mano de los empresarios para vender los “cachitos” de lotería del avión presidencial, los cuales incluyen 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que el próximo miércoles 12 recibirá a 100 empresarios en Palacio Nacional, para promover la adquisición de los billetes de lotería, por lo que les pidió “que vengan preparados”.

El Presidente López Obrador anunció este viernes que el Gobierno federal decidió realizar la rifa del avión presidencial.

Reporta El Financiero: “Ya se tomó la decisión después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, ya se tomó la decisión de rifar el avión presidencial, para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar”, dijo.

Aclaró que la aeronave “José María Morelos y Pavón” no será sorteada, pues técnicamente seguirá en venta. Lo que se pondrá en la rifa es el valor del avalúo del avión.

“Todo lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa. Es decir, el avión sigue en venta, pero al mismo tiempo, se resuelve el problema porque se pagan los premios. Lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda”, abundó.