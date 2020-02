Mostraron la ‘garra’

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los priistas asumieron su papel de oposición en el Congreso local, lo que debería ser la constante y no la variable, dada su condición.

Y no se trata de que las minorías sean contestatarias y recurrentes solo para hacer alharaca sino que deben mostrar seriedad y sensatez para abonar a su credibilidad entre los ciudadanos, sean o no de su partido.

El caso es que los legisladores del tricolor, en voz de su lideresa, YAHLEEL ABDALA CARMONA, en la plenaria pasada subió a la tribuna y se le fue al cuello a los jerarcas de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) debido a que, a juicio de su bancada (tres), no son tomados en cuenta por la dependencia, a la cual exigen información para saber la manera en que están trabajando en apoyo a los grupos necesitados.

Además, la ex guía del PRI es integrantes de la Comisión de Bienestar Social y en la mencionada instancia de gobierno ni la pelan, cuando hacen eventos y entregan beneficios a las personas en los municipios.

Debe entenderse que a ABDALA CARMONA le interesa, de manera prioritaria, lo que se haga o deje de hacer en su natal Nuevo Laredo porque no deja de ser una de las cartas de las cuales, en su momento, el Revolucionario Institucional podría echar mano para las próximas elecciones.

Claro que los mandos de la SEBIEN, empezando por su titular, RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, debe correrle la atención a la mujer, en tanto que no esta de más ser incluyente.

Al menos ya se les vio garra a los legisladores priistas luego de que se han mostrado en tribuna y en declaraciones muy cargados para defender causas que no necesariamente son las suyas.

En el pasado y en referencia al Congreso, YAHLEEL se ha distinguido por haberle tupido duro y macizo a integrantes de la bancada de MORENA y a la federación, mientras que FLORENTINO ARÓN SÁNEZ COBOS, hizo el oso cuando lo mandaron a proponer una iniciativa para cobrar un impuesto especial, destinado a la recolección de basura, a fin de que aplicara en los Ayuntamientos, lo que le valió la desaprobación hasta de sus compañeros.

Se supone que el documento no lo hizo el priista sino panistas pero nadie lo obligo a dar lectura a dicha propuesta con la que salió muy raspado.

A propósito, “Tino” acaba de pedir que comparezca el secretario de Seguridad Pública, AUGUSTO CRUZ MORALES, para que de una explicación sobre el joven ingeniero de Río Bravo que murió acribillado a balazos por elementos de la Policía Estatal.

Es factible que el peticionario se vaya a quedar esperando pero, al menos, ahí esta su expresión a nivel público.

Con relación a OLGA GARZA RODRÍGUEZ, en el pasado reciente se aventó la declaración de que había muertos a consecuencia del dengue en Reynosa y no pudo acreditar su afirmación por lo que desde la secretaría de Salud no tardaron en desmentirla y ahí quedó el asunto.

Pero es buen tiempo para que diputados del tricolor se apliquen y cumplan su compromiso con el electorado. Y no es mala estrategia buscar los reflectores en la tribuna o en territorio, en tanto que la idea es recuperar “rating” para cuando se abra el proceso rumbo a los comicios del 2021.

En cuanto a la alta jerarquía de la SEBIEN no le vendría mal recordar la sabiduría popular por aquello de que “no se hagan cosas buenas que parezcan malas”.

RULETA

No es descabellada la idea de que los hospitales y clínicas del sector salud, al menos las de ámbito federal, laboren las 24 horas del día, para brindar atención a quienes lo necesiten.

Al fin y al cabo se organizan los turnos que se requieren y eso redundaría en una mejor prestación del servicio de salud.

Habrá que ver si esa propuesta del presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se concreta porque no es algo sencillo.

Para empezar debe sensibilizarse a los sindicatos y ver que gestos hacen los administrativos.

Sin duda se necesita que por la noche haya personal médico, de enfermería y demás áreas ya que, en ocasiones, es un verdadero martirio por el que pasan las personas que acuden de manera urgente. En efecto, si hay pero no suficientes.

Para no ir lejos, en centros hospitalarios del IMSS o el ISSSTE que operan en la entidad, hay pacientes a los que no les queda de otra que aguantarse hasta el día siguiente si se enfermaron por la noche y demandan de un especialista o estudios específicos.

Algunos, si llegan a tener ahorros o se junta la familia, deben gastar hasta lo que no tienen para llevar a su ser querido a un hospital privado.

Sin duda que la grilla se podrá a fuerte porque las inercias arraigadas por décadas será difícil de superar, así se trate de buenas intenciones.

AL CIERRE

