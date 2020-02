No permitirá Grandes Ligas venganza a pelotazos contra Astros por robo de señales

Por Agencias

North Port.- Con el beisbol encendido con el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston, el comisionado Rob Manfred se reunió con varios managers este domingo y les pidió poner alto a las insinuaciones de cobrar venganza con pelotazos.

“Espero que se los haya dejado claro a ellos, que cualquier represalia en los partidos al lanzarle directamente al bateador no será tolerada, ya sea con Houston o cualquier otro. Es peligroso y no ayuda a la situación actual”, dijo Manfred.

Cody Bellinger, Kris Bryant, Trevor Bauer y Carlos Correa figuran entre los jugadores estelares que lanzaron amenazas, acusaciones y comentarios al inicio de los entrenamientos de primavera. Las revelaciones del escándalo, el castigo de las Grandes Ligas y la mala recepción de las disculpas de los Astros incrementaron las molestias en el beisbol, con jugadores, aficionados y las gerencias de los equipos.

“Creo que el intercambio de comentarios no es saludable”, comentó Manfred.

El comisionado acudió a una conferencia de prensa en el nuevo campamento de los Bravos de Atlanta, junto con managers y representes de los equipos que están entrenando en Florida, para hablar de la próxima temporada. En lugar de ser una estimulante conversación, como usualmente es la sesión, no hubo duda de cuál sería el tema principal.

Manfred dijo que hablaría personalmente con los managers de los equipos que se encuentran entrenando en Arizona el martes. (Excélsior/Ap).