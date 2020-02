Optaron por la sensatez

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con prontitud, el alto mando de la Secretaría de Salud desactivó a los jubilados del Hospital Civil que se manifestaron, la semana pasada, porque les retuvieron sus pagos.

La razón de la arbitraria medida, a decir de los quejosos, fue que interpusieron una demanda en contra de la dependencia porque vieron vulnerados sus derechos laborales.

Pero se impuso la cordura y los guías que reclamaron, acaban de informar que los administrativos de Salud les dijeron que cubrirían sus pagos, a partir del martes.

Se trata de 20 jubilados que se quedaron sin recibir lo correspondiente a la segunda quincena de enero, además de que se les negaban la entrega de medicamentos.

La verdad es que los funcionarios pueden evitarse problemas si tuvieran sensibilidad y, como dice la voz popular: “le midieran el agua a los camotes”.

Tampoco se aplicaron o al menos no con la agilidad requerida cunado el secretario general de la sección 51, del Sindicato e Salud, ADOLFO SIERRA MEDINA, presionó a los directivos de la misma dependencia para que atendieran las demandas de sus compañeros.

Dentro de los agravios que persisten en contra de los trabajadores, a decir de su guía, se encuentra la lentitud en cuanto a la gestión de bases laborales, aunado a la rotación de personal que hacen los jefes, en perjuicio de los empleados.

El propio SIERRA MEDINA, en días pasados, denunció que a algunos de sus comaradas los ponían hacer actividades para los que no estaban capacitados.

Igual sostuvo que desde que llegó a la dirigencia, el año pasado, solicitó un encuentro con la titular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, pero eso no se ha dado.

En lo que si hubo resultados es en que quitaron a varios de los servidores públicos que “no veían ni escuchaban” a los jerarcas del sindicato.

Diríamos que esa es una buena noticia para los empleados y su liderazgo del gremio; lo malo es que a sus detractores, enquistados en la administración, únicamente los cambiaron de puesto.

Por cierto, nos dicen que en hospitales de la entidad continúa el problema de la falta de medicamentos, sobre todo para los pacientes que están internados.

En un tema distinto tenemos que, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, GERARDO PEÑA FLORES, propuso al pleno que se exhorte a los municipios de la entidad a que implemente un modelo de cabildo abierto.

Implica que las autoridades locales deben darle voz a ciudadanos y grupos sociales para expresar sus problemáticas y que se haga un replanteamiento de las políticas públicas para satisfacer sus demandas.

En realidad no debería haber necesidad del “llamado de atención” realizado por el Congreso a los Ayuntamientos ya que parte de su compromiso es estar en constante vinculación con los representados, escucharlos y atenderlos.

Lo que se busca y así lo entendemos es que, lo anterior no quede a la buena voluntad de las autoridades en turno sino que se haga norma para que ésta se cumpla.

Se supone que son los ciudadanos los que mandan y en torno a ellos debe girar el desempeño de los gobernantes.

En pocas palabras: los funcionarios no se mandan solos y, por tanto, están obligados a escuchar, entender y atender a su “clientela” y no encerrarse a piedra y lodo en las oficinas. Menos tomar determinaciones de manera unilateral o porque así lo decidieron un grupo de “notables”.

A propósito de éste tipo de modelos, aún se encuentra pendiente lo de poner en práctica lo del Congreso itinerante.

Es un compromiso de PEÑA FLORES y la bancada mayoritaria.

AL CIERRE

Sin duda que no es asunto menor lo de la falta de agua en Victoria, en tanto que afecta a colonias de la capital, así como planteles educativos de diversos niveles.

Es el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) y otras instituciones, en las que el suministro que provee la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) no es suficiente.

Lo anterior ameritó una reunión urgente convocada por el director de la Facultad, Doctor ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA y personal de Construcción y Mantenimiento de la UAT, con integrantes de la Gerencia del organismo para buscar soluciones que remedien la situación que se afronta y perjudica a los estudiantes y personal de la institución.

El compromiso de la Comisión es que, en los días por venir, quedará superado el desabasto de agua y esperemos que sea así.

+.-La agenda para este miércoles marca que habrá reuniones de comisiones en el Congreso y les toca sesión a la de Puntos Constitucionales, Educación, Derechos Humanos y de Patrimonio Estatal y Municipal.

+.-Los que convocaron a una rueda de prensa a las 10:00 horas, éste miércoles, son los dirigentes del Movimiento Antorchista, cuyos integrantes se encuentran en plantón frente al edificio de la Presidencia Municipal de Victoria.

Ahí, en donde están apostados, se dará el encuentro con reporteros para informar sobre las acciones a seguir y que tiene que ver con una serie de exigencias al gobierno capitalino.

Lo que se documenta es que los antorchistas son aferrados cuando se trata de reclamar lo que consideran justo.