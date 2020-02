Partido y sindicato en la mira

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quienes dicen estar cerca de donde se “cocinan” estas cosas aseguran que Redes Sociales Progresistas será partido político con el beneplácito de la 4T, y que los maestros serán la base del nuevo membrete en el que aparece como cabeza Fernando González el yerno de la ex dirigente del SNTE Elba Esther Gordillo.

Y aunque la chiapaneca no esté presente en las reuniones para cumplir los requisitos del INE, la presencia de su yerno en las reuniones en las diferentes entidades se encarga de hacerles saber de dónde viene la “instrucción”.

Por eso los que siendo sus incondicionales o protegió cuando el SNTE estaba “en los cuernos de la luna” con un poder absoluto no solo para manejar el sindicato más grande de México sino inclinar decisiones de la política del país, son los que ahora organizan el nuevo partido político como es el caso en Tamaulipas de los ex dirigentes de la Sección XXX del SNTE, aunque la dirigencia actual que encabeza Rigoberto Guevara invoque su posición institucional con la actual dirigencia nacional.

Sin embargo la presencia activa de Enrique Meléndez Pérez, Oscar Martin Ramos Salinas, Rafael Méndez Salas, Noé Rodríguez García por decir algunos, deja claro que Elba Esther mueve los hilos tras bambalinas y espera el momento de dar el zarpazo para tomar el control del SNTE.

Habrá que ver hasta dónde llega el apoyo a Gordillo para manejar el magisterio del país y al mismo tiempo que su nuevo partido sea uno en los que se apoye la 4T, sobre todo cuando soplan vientos de fronda en MORENA y es muy cuestionada la unidad de los grupos que integran dicho movimiento.

Mientras Elba Esther Gordillo afina y hace planes para manejar el SNTE y el nuevo partido político que sustituirá al PANAL que ella mismo impulso, pues hoy vuelve a tener al apoyo del poder como en el pasado.

En otro orden en el sur del estado y aunque Jesús Nader parece tener todas las cartas en la mano para lo que busque en la elección del año entrante, le empiezan a salir contrincantes y hay quienes empiezan a ver con otros ojos al director del Instituto del Deporte en Tamaulipas Carlos Fernández Altamirano.

En el IMSS Tamaulipas esperan que la nueva Delegada Velia Patricia Silva Delfín empiece a tomar decisiones para que sean resueltos los problemas que aquejan al instituto, por falta de medicamentos, equipo y personal en algunos casos en perjuicio de la derechohabiencia.

