Pegó donde más duele: Los ‘puentes’

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Presidente López Obrador le pegó a los compatriotas donde más duele y sin hacer consulta a mano alzada: Los “puentes” de descanso obligatorio.

Más disgustó a los burócratas cuando pretende hacer que, como dice la Ley y los contratos colectivos, laboren los sabaditos.

Anunció que para mediados de año enviará iniciativa para regresar a sus fechas reales el asueto de los días festivos, y no “correrlos” al lunes siguiente ¿usted qué opina?.

No lo sabe él pero ya existe una iniciativa de Morena sobre el particular. No necesita presentar otra. Fue de la pejista Xóchitl Hernández Colín y tiene fecha 18 octubre del 2016.

El meollo está en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que otorga -apenas- siete días obligatorios anuales, más el uno de diciembre de cada seis años (toma de posesión del Presidente) y cuando se den elecciones.

Debe tener razón Xóchitl cuando afirma que al propiciar el descanso continuo con el fin de incrementar la economía mediante la actividad turística, “ocasiona que se pierda el sentido que representan los hechos importantes dentro de nuestro patrimonio cultural”.

Por largas décadas el aniversario de la Constitución se festejó el 5 de febrero, igual que el arranque de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre; la Independencia el 16 de septiembre, natalicio de Juárez el 21 de marzo y el uno de mayo el Día del Trabajo.

Cierto, se trata de recordar las efemérides con fervor en el día que corresponde a cada una, arraigar la cultura cívica, reflexionar sobre las fechas más importantes para los mexicanos y no irse “de pinta” ¿qué opina usted?.

La reforma de hacer “puentes” viene del 2006 -antes de terminar el sexenio del botudo Vicente Fox- para estipular que, en caso de que los descansos correspondan a días de la semana, “deberán ser disfrutados por el trabajador el lunes siguiente”.

Viéndolo en positivo son muy escasos los “puentes” que pudieran darse: Cuatro fechas ¿por qué no ser tolerantes?.

Los contrarios dicen que es preciso respetar el hecho histórico por el cual se están otorgando los días de descanso.

Sobre “puentes” educativos, es otro tema. Intervienen arreglos sindicales y el festejo de tantos “días” como los dedicados al maestro, a las madres y reuniones gremiales.

Bueno, como buenos creyentes, el 25 de diciembre y el uno de enero son sagrados para los mexicanos y el señor López no debe tratar de eliminarlos.

Mientras hace de la suyas, los partidarios deben prepararse porque el siguiente fin prolongado se dará del 13 al 16 de marzo. El festivo por el natalicio de Juárez se adelanta. Curiosamente no habrá el 16 de septiembre, que es miércoles.

Uno más está programado para noviembre. El asueto del 20 se adelanta al 16 con largo fin de semana.

La versión dice que los mexicanos no somos autores de estas “obras” de descanso, que en Argentina se dan desde 1988 para correr al viernes o lunes los días feriados.

Que también los hay en Colombia, Chile, Ecuador, Irlanda, Japón, España y en los Estados Unidos, este último donde también se “acomodan” al lunes más cercano con excepción del 4 de julio, Día de la Independencia.

Y motivo de controversia el adelanto informativo de la Comisión Estatal del Agua, de que pronto habrá aumento tarifario de Comapas y organismos operadores. Algunos van con la inflación y otros más arriba.

Lo que sucede es que, ante la ineficiencia recaudatoria (cobros), el 50 por ciento de los usuarios costean el sostenimiento de esa burocracia. La otra mitad no paga ni se le obliga a hacerlo. El 50 por ciento del líquido que llega a las ciudades se pierde en fugas.

Son instancias donde la corrupción no tiene límites, un sindicalismo que obliga contratos como en los viejos tiempos de la CTM. Los dineros se siguen manejando con fines electoreros.

A ese ritmo de corrupción e ineficiencia, con la mitad de la población sosteniendo el costo de los operadores, las tarifas nunca serán suficientes para brindar un buen servicio.

Por cierto, la CEAT difunde que este mismo año el Gobierno del Estado hará la reposición de 25 kilómetros de tuberías del centro de ciudad Victoria, donde se fuga el 65 por ciento del agua que llega, con lo que esperan mejorar la atención a los usuarios.

Ya se publicó el decreto que crea la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional, un descentralizado que tendrá categoría de Subsecretaría en el sector de Bienestar Social. Pronto deberá nombrarse al titular ¿quién es el agraciado?.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca visitó este miércoles ciudad Mier, donde inauguró el gimnasio municipal “Dania Aguillón Ramos” y entregó material deportivo.

En asuntos la UAT, tiene preparada otra maestría y doctorado que arrancarán el próximo agosto en el Instituto de Ecología Aplicada.

La primera es en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, que se encuentra en proceso de incorporación al Programa Nacional de Posgrados de calidad del Conacyt. El doctorado que ya tiene su registro.

La recepción de documentos a partir del uno de marzo y hasta el 31 de mayo; examen Ceneval, curso propedéutico, examen de conocimientos, resultados el 13 de junio y arranque de semestre el 10 de agosto.