Pide ‘Nueva CROC’ a centrales obreras sacar muertos y fantasmas de padrones

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la llamada “Nueva CROC”, Gregorio Pego, convocó al resto de las centrales obreras a transparentar y a dar a conocer públicamente el padrón de afiliados.

Explicó que muchos que se dicen líderes aún intentan engañar a la Secretaría del Trabajo y a las empresas, proporcionando padrones añejos donde incluso aparecen personas muertas debido a que por conveniencia no han actualizado sus registros.

Recordó que la Nueva Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos surgió en Tampico, donde actualmente se han afiliado seis mil trabajadores que están debidamente identificados.

“Lamentablemente los líderes de la CTM inflan sus padrones, y eso está mal porque no podemos engañarnos nosotros mismos. Ahorita en este momento tenemos que presentar el padrón, depurarlo y que no haya muertos o fantasmas, porque todos hablan de miles y miles y eso es mentira”.

Gregorio Pego añadió que muchos dirigentes sindicales se niegan a aceptar la nueva realidad sindical que se vive en México e insisten en ser solo figuras decorativas que aparentan defender los derechos laborales de los obreros, cuando en realidad tienen que dejar el escritorio y salir a campo, a reunirse con los trabajadores y a negociar con empresas. Esa es la política que la Nueva CROC está manejando, subrayó.

“Un dirigente tiene que acompañarlos (a los trabajadores) y tocar puertas en las empresas. El dirigente se tiene que mover, tiene que ir a campo de trabajo para ver las necesidades del agremiado, buscar diálogos y acuerdos y no confrontación, esa es la política que estamos manejando a nivel estatal”.