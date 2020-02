Pide SST limitar saludos de mano y besos como prevención contra el coronavirus

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque Tamaulipas y México se encuentran sin casos de infección por coronavirus de Wuhan, llamado 2019-nCov, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa insistió en fortalecer las medidas de higiene y la sensibilización social como formas de prevención.

Al igual que con otros virus respiratorios, las medidas preventivas como el lavado correcto y frecuente de manos, cubrir boca y nariz con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar, no tocarse la cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias, son fundamentales.

Precisó que no existe un tratamiento específico para los coronavirus y que hasta el momento no hay vacuna para la nueva cepa, de ahí la importancia de consolidar la cultura de la prevención, extremar la vigilancia epidemiológica y modificar costumbres para limitar riesgos, como el saludo de mano o beso.

Molina Gamboa pidió evitar el pánico, miedos injustificados y noticias sin fundamento, ya que son sólo las autoridades de salud, federal y estatal, las fuentes oficiales para informar sobre la situación de la enfermedad.

Al respecto, dijo que el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud en sus páginas y cuentas oficiales, emite información diaria sobre la situación del nuevo coronavirus en el mundo.

Hasta el 6 de febrero, se han reportado 28 mil 276 casos confirmados de 2019-nCoV y 565 defunciones; de ellos 216 casos se registraron fuera de China, el 6.9 por ciento (15) fueron confirmados mientras cursaban asintomáticos y una defunción en Filipinas.

La titular de la SST exhortó a la población a vacunarse contra la influenza, consumir diariamente verduras y frutas, ingerir por lo menos ocho vasos de agua, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, no automedicarse y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal.