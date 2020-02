Polenvski abre Morena a políticos de todos los partidos; va contra Tatiana Clouthier

Por Agencias

Ciudad de México.- Desde las escalinatas del cuartel general de Morena, en la colonia Roma, Yeidckol Polevnski reiteró que mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Poder Judicial no digan lo contrario, ella sigue siendo la secretaria general en funciones del partido.

En un claro mensaje a la disidencia morenista, representada por el diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, Polevnski mostró a la prensa el documento sellado del INE con fecha de 4 de febrero, que la acredita como dirigente de Morena.

Insistió que la elección de Ramírez Cuéllar en el Congreso nacional del pasado 26 de enero, convocado por Bertha Luján, es ilegal, dado que no alcanzó el quórum que establece el estatuto interno.

“Estamos impedidos de tener cualquier tipo de acto electivo, entonces, se ha faltado a la legalidad cuando se hacen procesos electivos, porque decían que no se iba a remover a nadie”, soltó la polémica lideresa del partido en el poder.

En rueda de prensa, Polevnski habló del proceso electoral en puerta y anticipó que no habrá dedazos; además, dijo, todos los ex priistas y políticos de cualquier partido tienen las puertas abiertas de Morena para participar por un cargo de cara a la elección intermedia de 2021.

“Todos los que quieran acercarse y aprueben la encuesta pueden participar. Lo mismo para Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, todos son bienvenidos, pero sí vamos a tener muchas mujeres en las candidaturas”, soltó.

Luego admitió que ha sostenido pláticas informales con la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, quien hasta ayer pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y adelantó que “será bienvenida, (porque) es un perfil interesante”.

De la molestia que ello podría causar a la diputada Tatiana Clouthier, quien se ha “destapado” como posible candidata a las gubernaturas de Nuevo León y Sinaloa, lanzó: “Los que caigan en el enojo van a tener dos problemas: enojarse y encontentarse (sic)”.

Además, defendió la posible postulación del ex priista Canek Vázquez Góngora, ex operador político de Manlio Fabio Beltrones en el estado de Hidalgo. “No importa que haya sido colaborador de quien sea, en el estatuto no dice: ‘si era colaborador de Pito Pérez no entra’, entonces no importa de quién ha sido colaborador”.

Al preguntarle si el recorte de prerrogativas no afectará a los partidos, en particular a Morena, Polevnski respondió: “Ya demostramos que se puede ganar sin dinero”. (Manuel Alejandro Godínez López/Apro).