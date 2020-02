Polevnsky se burla de Ramírez Cuéllar e insiste que ella es presidenta de Morena

Por Agencias

Ciudad de México.- A unos días de que Alfonso Ramírez Cuéllar acuda al Instituto Nacional Electoral para presentarse como el nuevo presidente de Morena, Yeidckol Polevnsky reiteró que sigue siendo la presidenta en funciones del partido y el diputado federal con licencia acude al órgano electoral “para la foto” y como un show mediático.

En entrevista este lunes durante una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a la que no acudieron los integrantes de la dirigencia cercanos a la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, Polevnsky aseguró que es ella, en su papel de presidenta en funciones, la única con personalidad jurídica para presentar documentos a nombre del partido.

“Pienso que a lo mejor es un interés de una foto o es mediático, pero validez no tiene ninguna”, agregó.

Reiteró que los estatutos no permiten que en medio de los Consejos Nacionales Ordinarios se realicen actos electivos, por lo que la dirigencia nombrada en el Congreso Nacional Extraordinario encabezada por Ramírez Cuéllar, no sería legal.

“Creo que le están haciendo muchísimo daño al partido con este tipo de actitudes que no son lógicas, que no son normales. Nosotros seguiremos trabajando con base en el estatuto”, señaló, además de que afirmó que el grupo del legislador merecería sanciones pero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia “se fue de uno de los lados y es parcial”, y su presidente, Héctor Díaz-Polanco “ha tomado cartas en el asunto”.

Además, sostuvo que el grupo que respalda a Ramírez Cuéllar está mal asesorado en derecho electoral.

“El otro día estaba viendo un video de un foro, escuché lo que presenta el esposo de Bertha Luján, dice muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero dice que las causas extraordinarias y temporales son los temblores y las tormentas, eso es otra cosa. No es que con el PAN o con el PRD por una tormenta les hayan aplicado prórroga en un proceso electoral, entonces creo que está confundido o tratando de confundir”.

También, anunció que contratará a una empresa que para que audite los recursos que ha ejercido el Instituto Nacional de Formación Política (INFP), encabezado por Rafael Barajas “El Fisgón”, monero de La Jornada, ya que refirió un posible desvío de recursos provenientes de los comités estatales.

“Han estado sacando (el INFP) muchísimos recursos de los comités estatales; que bueno que Ramírez Cuéllar hable de una auditoría porque yo también estoy hablando de una auditoría… “y hay que ver que se esté gastando con la congruencia de la austeridad, porque no vaya a ser una de esas que se estén gastando el dinero diciendo que es para el instituto, y ni para ellos ni para el diablo, sino para alguien más”.

En uno de los Consejos, dijo, los integrantes del Instituto pidieron recursos para contratar a 750 personas, pero adujo que es inviable porque el partido no tiene esa cantidad de personal en todo el país.

Aseguró que los estatutos establecen que el titular del instituto deberá ser nombrado por el CEN, lo cual, afirmó, no se ha concretado. (Enrique Méndez/La Jornada).