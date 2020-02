Por ‘necedad ideológica y política’ AMLO rechazó acuerdo con gobernadores: PAN

Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador colocó a los gobernadores panistas ante la disyuntiva de aceptar todo o nada del convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el dirigente del PAN, Marko Cortés, le dijo al mandatario que la política no es de todo o nada.

“En política nos tenemos que volver a escuchar, a entender, a construir y hacer lo que es mejor para la sociedad.

“Eso es lo que necesita la sociedad; entender respetar y construir de manera conjunta”, señaló de gira por Durango, donde asistió a la toma de protesta de la dirigencia estatal del partido presidida por Verónica Pérez Herrera.

Calificó como inaceptable que por “necedad ideológica y política”, el mandatario no haya firmado el acuerdo en materia de salud que negociaron gobernadores de su partido y autoridades federales del sector.

“México no puede ser el país de un solo hombre, México es un país de pluralidad, de diversidad, en donde todos debemos ser escuchados, tomados en cuenta y encontrar las soluciones: se trata de la salud”, añadió Cortés Mendoza.

Un día después de que el jefe del ejecutivo federal dijo que ahora se verá quién es quién en la atención médica, tras el rechazo de algunos gobernadores panistas a sumarse al Insabi, el dirigente del blanquiazul aseguró que en los estados administrados por sus correligionarios, se tienen muy buenas instalaciones y muy buenos servicios de salud, superiores a los que ofrecen otras entidades.

Insistió en que el Insabi no funciona bien, genera más complicaciones que soluciones, y ha provocado que los servicios médicos cuesten más caros y que no haya medicamentos.

Según el panista, por razones ideológicas, porque fue un programa que se inició en el gobierno de Vicente Fox, el actual gobierno quitó el Seguro Popular y lo sustituyó con el instituto.

Es inaceptable que por necedad, que por ideología política no se haya firmado la propuesta de los gobernadores panistas. Esta es una cerrazón del López Obrador, destacó.

Sobre las elecciones de 2021, expuso que la meta es que entre todos los partidos de oposición, le quiten la mayoría al gobierno en la Cámara de Diputados, para que haya contrapeso y mayor equilibrio.