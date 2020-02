Prospectos en acción

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La renovación de las 43 alcaldías, 36 diputaciones locales y 9 federales de Tamaulipas, ha puesto en acción a quienes buscan estar en las boletas electorales en la próxima elección.

Los que asoman la cabeza pretenden hacerlo utilizando las siglas del PAN, MORENA y el PRI principalmente, aunque hombres y mujeres de otros partidos también hacen preparativos para participar ya sea personalmente o sumándose a quienes tienen más probabilidades que ellos de ser candidatos.

En Victoria se manejan los nombres de Mario Ramos, Arturo Soto y Pilar Gómez por el PAN, mientras por MORENA los de Enrique Yáñez, Felipe Garza Narváez e Ismael “El Rocket” Valdez, y por el PRI la única que han visto “hacer talacha” es a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, aunque seguramente en las semanas por venir irán saliendo mas aspirantes a las candidaturas.

En Reynosa Gerardo Peña Flores y José María Moreno Ibarra encabezan la lista blanquiazul, y ha habido conclaves pero no se han puesto de acuerdo a quien apoyaran por el PRI.

Los priistas en Matamoros traen a la cabeza a Erik Silva Santos que ya paso por la alcaldía, y aunque el actual alcalde Mario López quiere reelegirse por MORENA, no ve mal a Erik porque ambos pertenecen al mismo tronco pues fueron colaboradores del ex candidato a la gubernatura Baltasar Hinojosa Ochoa, mientras por el PAN Héctor Escobar y Gloria Bermea encabezan la lista.

Raúl García Vivian quiere ser candidato en Rio Bravo, y dicen sus allegados que no le molestaría dejar la COMAPA.

En Madero donde Adrian Oseguera quiere prolongar su mandato municipal por MORENA, busca ser el candidato del PAN Joaquín Hernández Correa mejor conocido como “La Quinita”, mientras en Tampico Jesús Nader dice “estar cincho” para reelegirse por el PAN, aunque hay quienes quieren verlo como legislador federal.

Un buen cuadro que puede ser aprovechado en Mante es el ex alcalde y ex diputado Héctor López González, que también fue Secretario de Salud en la entidad.

