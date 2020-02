Provida de Victoria sospecha que el paro nacional de mujeres es manipulado

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la asociación civil Provida de Victoria, Francisco Joel Rodríguez Domínguez informó que el movimiento nacional “Un Día Sin Mujeres” está mal dirigido y seguramente será aprovechado para otros intereses, como ya ha ocurrido cuando las féminas han promovido manifestaciones a favor del aborto.

Consideró que las mujeres tienen el derecho de manifestarse en contra de la violencia o de la violación a sus derechos, y sobre todo porque consideran que en la aplicación de justicia no hay perspectiva de género.

Sin embargo, dijo que este tipo de expresiones de indignación pública programadas para el 9 de marzo no tienen el respaldo de muchas mujeres, y solo será un movimiento más para llamar la atención o servirá solo para que ciertos grupos femeninos se sumen, pero para pelear por otro tipo de intereses, como ya ocurrió con las jovencitas del pañuelo verde que exigieron no solo legalizar el aborto sino que sea seguro y gratuito.

“Generalmente esta clase de movimientos son para llamar la atención y para pedir otra clase de derechos que supuestamente tienen, entonces está mal dirigido aunque sí está llamando la atención”.

El dirigente de Provida se refirió a las activistas convocaron por redes sociales a un paro nacional para que el 9 de marzo mujeres y niñas no salgan a las calles, no asistan a la escuela y no vayan al trabajo.

“Ya lo hemos visto y experimentado con las jóvenes de pañuelo verde, y ahora muchas de ellas van a querer parar todo tipo de actividad. Recordemos que ellas están inmersas en un mundo laboral y también tienen esposos e hijos, por lo que insisto en que está mal encaminado y dirigido”.

Para reforzar su opinión, el presidente de Provida en Victoria compartió un texto elaborado por una mujer:

“Yo sí salgo, porque soy mujer, porque la mujer está hecha para dar vida, para enriquecer el mundo, para apoyarse y salir adelante. Por eso este 9 de marzo tengo que estar más presente que nunca, porque el mundo nos necesita, nos necesitamos unas a otras.

“Me parece mejor la iniciativa de salir con una pañoleta de salvemos las 2 vidas y asistir a trabajar. Porque las mujeres estamos siempre, en las buenas y en las malas, tenemos una misión, que es humanizar, dar ternura, amor, ser apoyo de otros. Creo que las pocas mujeres que salgamos a la calle llamaran más la atención y tendremos un mensaje que decir. La mujer está para darse a otros, para ser apoyo y complemento, para sanar heridas y acompañar en el dolor, porque todo esto nos hace mujeres.

“Nuestra misión es más grande que cualquier ideología… ¿o ese día a tus hijos no les vas a dar de comer, no vas a cuidar a tu mamá enferma, no vas a escuchar a tu amiga en dificultad? Claro que sí!!! Estamos en tiempos difíciles, amar es urgente”.