Quién sostiene a Xico

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace unos días en pláticas con un dirigente del PAN se le hicieron comentarios agresivos contra el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, al final de la charla alguien visiblemente enojado le hacer referencia “al mugrero en que ha convertido la capital del Estado tú alcalde”, la respuesta pocos se la esperaban pero fue contundente, lapidaria.

“Ese cabrón no es ni gobernante… ni panista, que lo defiendan quienes ahí lo tienen y te aseguro que no es quien tú piensas”.

En entrevistas formales la misma pregunta se le ha hecho ya a panistas encumbrados, la más reciente, al dirigente municipal en Victoria quien sin mayor problema confirmó lo que todos sabemos, que Xico no es panista y que ya todos lo ven apestado, que no respaldan su administración.

Con todas esas declaraciones los reporteros le fueron a preguntar a Xico si era panista, el alcalde se molestó y escupió unas palabras que en realidad parecían reproche, autodefensa y tratar de asustar, “más que panista soy cabecista”, retó.

Obvio es que Xico con esa frase culpó de su mala administración al gobernador y, con más ingratitud todavía, casi le mandó mensajes al PAN en el sentido de que ellos no son nada, o casi nada, que no los necesita, así es, sin mayor pudor mordió la mano que le da de comer, le pegó al partido que lo llevó al lugar más honroso que un victorense puede ocupar.

Ahora, el sistemático desligue, acaso reniego, que hacen los panistas de Xico tampoco debe ser casual, en la política no existen las casualidades, así que es probable que los dichos del alcalde sean de desesperación ante lo que ve porque, obviamente, le faltaron pantalones para reconocer que él problema ha sido él y le sobró cinismo para no aceptar que de hecho el municipio no ha trabajado en nada, que las obras que se han hecho, y se hacen, en toda su administración son estatales.

Difícilmente lograremos saber quién recomendó o qué motivó a Xico cobijarse con el apellido del gobernador, vaya, hasta Oscar Almaraz fue mejor político en ese sentido, basta recordar cuando las obras del 17 eran una molestia y no lo que ahora vemos que es una modernización que ha servido para reactivar esa zona de la ciudad, el entonces presidente municipal de Victoria jamás hizo referencia al gobernador si no era para reconocer el recurso que se invertía o el trabajo que beneficiaba a los victorenses, le estaba costando políticamente pero nunca se rajó aún a sabiendas de que era inversión estatal, al contrario incluso ofrecía disculpas y pedía paciencia para las mismas.

Hoy políticamente hablando Xico vale menos que nunca, podrá decir usted que cayó en una trampa, quizá sí pero lo que nadie podrá negar fue su mala fe al pronunciar un apellido que en Tamaulipas lo azules lo usan solo para presumir obras, hechos, liderazgo pero ningún panista se atrevería a utilizarlo para exhibir inoperancia o para escudarse, entonces será interesante saber quién lo protege en las siguientes horas que serán cruciales para su futuro, saber quien sostiene al peor alcalde que ha tenido esta capital, y sí, quizá no pase nada pero lo que es un hecho es que él hasta aquí llegó.

