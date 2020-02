Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A casi la mitad del trienio de su alcalde, le pregunto, ¿en qué hemos cambiado?

La pregunta parece irrespetuosa a la inteligencia de los ciudadanos porque las encuestas llegan a responderlo todo, porque la situación de cada uno de nuestros municipios nos detallan que hoy nada favorece al presidente municipal, siguen con baches, basura, la oscuridad de las calles, la violencia y hasta denuncias cotidianas de que las cosas no se hacen del todo bien con el manejo de los dineros.

Las mediciones que se hacen en cada uno de los municipios detallan que muy pocos tienen más del 50 por ciento de aprobación, es decir, la otra mitad no ve con buenos ojos lo que hacen o, de plano, hasta llegan a odiarlos por sus actos.

Sin embargo el cuestionamiento tiene una razón y esta es que ya hay políticos que andan en busca del puesto de presidente municipal en todas partes, creen merecerlo, consideran que les toca y, según ellos, si cambiarán las cosas.

Los tiradores no solo son del PAN, los de Morena, o mejor dicho los que huyeron del PRI, también entraron a la puja y hasta en Movimiento Ciudadano, PRD, PT, PES tienen tiradores y todos andan haciendo reuniones en colonias, fiestas de cumpleaños, hasta en los velorios se paran con tal de hacerse notar y mostrar que están dispuestos a “sacrificarse” en una campaña si el pueblo así les exige.

En la lista aparecen jóvenes y hasta viejitos que toda su vida han querido y ahora creen tener la oportunidad, a la mayoría usted y yo los conocemos y ese precisamente es el problema, son muy contaditos los y las que dan el ancho, que realmente tienen capacidad y podrían hacer un mejor gobierno.

Es obvio que vamos en reversa en este momento, se puede decir que habremos de perder tres años y las cosas así suceden porque el pueblo se dejo llevar por el rencor, observó las administraciones, más o menos aceptables, pero que era del PRI y por esa sola razón los echaron, porque todo lo cercano a ese partido olía, quizá todavía huele, a corrupción, a que nos vendieron a la delincuencia, a que nos fregaron la vida, si, ya sé que puede cambiar el color que gobernaba pero invariablemente el motivo fue el mismo, cambiar de verdad y no se ha logrado.

Por eso mucha gente voto por el PAN, por Morena, porque ya era hora de dar un cambio y el rencor lo alentó, al paso de muchos meses las circunstancias nos están restregando a la cara que se debe votar con más conocimiento de causa, con menos corazón y más razones.

Le insisto, los comentarios vienen en razón a que ya hay hombres y mujeres en el escenario político tratando de ganarse la presidencia municipal de su municipio y sí, hay que empezar a alentar a los que valgan la pena, a los que den garantía de que harán las cosas bien sin importar el partido de origen, sobre todo, hay que exhibir a los corruptos e ir eliminando el rencor para que ahora si podamos construir un gobierno que merezcamos, que nos de buenos resultados, si apresurar a los del presente pero más que nada de ver hacía el futuro para que ya no nos pase lo mismo.

Ahora Morena acaba de abrirle la puerta a todos los políticos sin importar su origen, esto en otros Estados, pero lo mismo sucederá en Tamaulipas el próximo año, e igual accionaran el PRI, PAN y el resto de los organismos que competirán, para ellos el poder es lo que importa, manejar presupuestos y saben que pueden acceder a ello sí logran alentar el rencor, ese que ya nos venció una vez y tiene a hombres ridículos como Xicotencatl González Uresti, que bailando zumba cree manejar Victoria y no voltee tan lejos, quizá la misma situación le acomoda al suyo.

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), llevó a cabo la entrega de apoyos sociales de la SEBIEN a familias de Nuevo Laredo.

Fue en el Parque de Bienestar Social “Nueva Victoria” de la colonia Los Olivos II, donde se hizo entrega simbólica de material para construcción (cemento, block y lámina galvanizada), 200 cobijas y 200 mochilas a estudiantes de educación básica.

Así mismo, en reunión con pastores de iglesias cristianas se realizó la entrega de equipamiento para sus instalaciones de 4 minisplits y 50 sillas plegables.

Estuvieron presentes el presidente municipal de Nuevo Laredo, Oscar Enrique Rivas Cuellar; Rosalía Edith Saldívar Reyes, delegada de la SEBIEN en Nuevo Laredo, entre otros funcionarios.

El último trimestre de 2019 se entregaron 8 refrigeradores, 2 estufas y 20 paquetes de material de construcción que complementan la entrega de compromisos de este día.

Con dichas acciones el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, junto a la administración que titula, continúa brindando bienestar a familias, así como a asociaciones civiles, mismas que ayudan a mejorar la cotidianeidad de las y los tamaulipecos.

