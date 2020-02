‘Saco el pañuelito blanco y digo que arriba ya no hay bandidaje oficial’: AMLO

Por Agencias

Estado de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a 14 meses de su administración ya no hay corrupción en las altas esferas ni tampoco bandidaje oficial, lo que ha dado resultados, por lo que en breve se acabará la corrupción y la impunidad.

De visita en Atlacomulco, en donde sostuvo un diálogo con los pueblos Mazahua y Otomí, reiteró que ya no hay gastos excesivos, ni sueldos elevados, lo que se ha traducido en que alcanza el presupuesto.

“A 14 meses de estar en la presidencia ya puedo sacar el pañuelito blanco y decir que arriba no hay corrupción, se acabó el bandidaje oficial y eso nos está dando resultados porque si no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza, cuando hay corrupción solo unos cuantos, una minoría rapaz se beneficia, mientras el pueblo se empobrece, eso ya se terminó, se va a acabar la corrupción y la impunidad”, dijo.

En el tema educativo refirió que los padres de familia deben de constituir sus comités y que cada uno maneje el dinero sin necesidad de que los recursos lleguen a las dependencias estatales o municipales. Las escuelas multigrado de cinco a 50 alumnos obtendrán 150 mil pesos; de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos y de 150 estudiantes en adelante 500 mil pesos.

“Vamos a que las escuelas tengan su propio presupuesto, los padres de familia van a hacer sus asambleas, hacen su presupuesto y desde la Tesorería de la Federación va a llegar de manera directa el presupuesto para cada escuela. Hay en el país 190 escuelas, preescolar, primaria, secundaria, son 190 mil órdenes de pago cada año, que van a llegar para que cada comité de padres de familia manejen los fondos, ya no van a pasar por dependencias”, mencionó.

Resaltó que en este año no contrató deuda, no se endeudó, ni creció la deuda, no hubo gasolinazos, ni tampoco se crearon nuevos impuestos, además destacó que las remesas en México fueron históricas porque alcanzaron los 36 mil millones de dólares, que benefician a las familias de las comunidades más necesitadas.

“¿Saben que nos ayudó también? Que nuestros paisanos migrantes mandaron muchos recursos a sus familiares, un aplauso a los héroes vivientes, los migrantes mexicanos, fue récord el año pasado la entrada de remesas”.

El primer mandatario también ofreció datos sobre los programas de becas a estudiantes de preparatoria, de universidad, en apoyo al campo, a la salud como el nuevo programa del Instituto de Salud del Bienestar (INSABI), entre otros. (Dalila Ramírez/Foto: cuartoscuro).