Se anima la polémica

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre las polémicas que no son nuevas pero siguen animándose en la actualidad tenemos a la de hacer una nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o continuar reformándola o como señalan algunos: “parchándola”.

Viene a cuento porque uno de los especialistas en el tema, caso de LUIS PONCE DE LEÓN ARMENTA, fundamenta la necesidad de que se haga una nueva Constitución.

Y no solo eso, sino que el documento que conjunto y se hizo libro, proviene de lo que denominaron Congreso Constituyente Ciudadano, del cual salieron una serie de propuestas recopiladas de las entidades del país.

De ahí se originó el texto denominado “Propuesta de Nueva Constitución Política de México”, en el que se desglosa lo que sería una nueva “Carta Magna”.

Son varios los planteamientos y amerita un trabajo amplio para comentar pero aquí le comparto un aspecto.

El ex aspirante presidencial por la vía independiente, sostiene que la llamada leyes de leyes fue rebasada por la realidad y que se ha constituido en una especie de libro abierto a la corrupción y la impunidad en el país.

La reflexión que hace PONCE DE LEÓN ARMENTA es muy lógica en el sentido de que se dio la corrupción y las calamidades que eso conlleva por la existencia de gobiernos corruptos, incapaces de responder, de manera adecuada, a sus representados.

Sostiene que el Estado que no protege a los ciudadanos es un “Estado Fallido”.

Fenómenos tan graves como la delincuencia organizada y la inseguridad, se han desarrollado en una situación como la que se padece desde hace años, lo que lo lleva a concluir que si bien todos somos responsables de lo que sucede, más lo son quienes están en el gobierno.

Critica el hecho de que se proteja a los criminales y que se les de “hotel” y comida con cargo y costo al erario público.

Se refiere por supuesto aquellos delincuentes que fueron detenidos y están en reclusorios, algunos de los cuales, dicho sea de paso, lo que menos necesitan es de camastros o el alimento que de manera colectiva se les da, en tanto su poder de mando y adquisitivo sobrepasa ese tipo de “esquemas”.

En torno a la posibilidad de analizar la Constitución y adecuarla a la realidad, con sus diferentes puntos de vista, coinciden expertos en éste tipo de temas e igual debe subrayarse que otros no lo consideran adecuado.

Lo que no se discute es la importancia de que tales enfoques sean parte de lo que deben conocer profesores, alumnos y ciudadanos en general.

Por cierto, en el comentario de libro señalado, que se presentó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, estuvieron los Doctores, GABRIEL HIGUERA LICONA y ARAMANDO VILLANUEVA MENDOZA, en su calidad de especialistas en el tema y catedráticos del plantel.

De igual manera acudió la Doctora CELIA AYALA VICTORIA y el Secretario General del Congreso de Estado, ALFONSO TORRES CARRILLO.

Cambiamos de escenario para compartirles que en el municipio de Mante, decenas de productores agropecuarios cerraron un tramo carretero en demanda apoyos de parte de la federación.

Lo propio hicieron un grupo de personas del municipio de San Fernando al bloquear la carretera Victoria a Reynosa y Matamoros.

Tal acción provocó la molestia de automovilistas y transportistas debido a que no se permitió el paso en ambos carriles.

Es la tercera ocasión que se da un movimiento de tal magnitud en ésta carretera en perjuicio de personas ajenas a la problemática.

Mientras eso sucede el secretario de Desarrollo Rural en la entidad, ARIEL LONGORIA GARCÍA, anuncia que en Tamaulipas se trabaja en cultivos que permitan cambiar el ciclo de producción.

En torno a ello habló de que en Matamoros y San Fernando se siembra la canola y que se esperan resultados favorables.

AL CIERRE

Integrantes del Movimiento Antorchista marcharon por la calles del Ciudad Victoria para demandar agua potable y drenaje.

Los quejosos reclaman a la gerencia de la COMAPA y a las autoridades del Ayuntamiento capitalino, con las que traen un desencuentro desde hace varios meses.

El punto es que la administración local, ni los ve, ni los oye, pese a que se les han plantado, durante días, enfrente de la misma presidencia municipal.

+.-Nos dicen que a las Redes Sociales Progresistas, que aspira a convertirse en partido político, le están metiendo mano para que logre su propósito.

Puede ser porque para movilizar a cientos o miles de “militantes” se necesita recursos.

Decimos esto en relación a la asamblea estatal que se dio en Ciudad Madero, el pasado domingo.

Ni modo que la profesora, ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, vaya a abrir su cartera para financiar la movilización.

Por lo general los proyectos políticos llevan su padrinazgo pese a que, luego de que se alcanza la meta, suele darse la ingratitud.

La profesora GORDILLO sabe de eso, en tanto que le sirvió al sistema y a no pocos presidentes de la República.

Al fin de cuentas uno de estos, ENRIQUE PEÑA NIETO, la metió a la cárcel, pese a que le sirvió en la elección en la cual el PRI recupero el ejecutivo federal.

Veremos hacia donde se inclina éste organismo que, es muy probable, alcance su registro.