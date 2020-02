Se dan su habilidad

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el corto plazo empezarán a salir los prospectos a munícipes pero se tendrán que guardar de abrirse de capa porque pueden tener problemas por andarse promocionando.

Aunque no faltan los vivos que aprovechan su condición de funcionaros para hacerse notar y, en cuadro chico, confesar que quieren ser considerados para la contienda.

Hay hasta quienes aprovechan su vertiente de profesionales para estar al alcance de los ciudadanos.

Podría ser esto con afanes futuristas o solo con el ánimo de ofertar sus competencias hacia los que requieran de sus servicios.

Sin prejuzgar ahí tenemos al síndico LUIS TORRE ALIYÁN, el cual no solo desempeña su papel en el Ayuntamiento capitalino sino que muestra su habilidad para levantar polvareda y jalar los reflectores cuando así se requiere.

Y dada su condición de empresario y “abogado amigo” se oferta en ese sentido, sin que con ello roce la ilegalidad en tanto que aún no inicia el año electoral y se trata de actividades de carácter particular.

Incluso, en el ejercicio de su libertad de expresión, hace comentarios a través de redes sociales y, por supuesto, tiene sus seguidores y uno que otro crítico.

Ahora que si, al paso del tiempo, resulta ser uno de los que se apunta para la alcaldía de Victoria, la autoridad electoral no podría hacerle señalamiento alguno en tanto que no se trata de precampaña, simple y llanamente porque todavía no es tiempo para ello. Y si su plan es promocionarse con fines políticos es difícil que pueda probársele.

En ese sentido, tampoco puede perderse de vista al presidente de la COPARMEX capitalina, MARIO FLORES PEDRAZA, alguien que no solo habla por su gremio sino que trata de erigirse en voz de los ciudadanos del municipio en sus criticas al presidente municipal, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Al menos para Victoria, en cuanto a los prospectos a la alcaldía, la lista es abultada e incluye a los diputados locales, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL y ARTURO SOTO ALEMÁN. Reiteramos: con mayores posibilidades la primera que el segundo en mención.

En la burbuja futurista no debe dejarse al margen el nombre del empresario y en la actualidad jerarca del “Club Correcaminos”, MIGUEL MANSUR PEDRAZA.

Ya andamos inmersos en el resbaladizo plano de la especulación podemos anotar el nombre de MARIO ARIZPE MARTÍNEZ, recién nombrado funcionario del Ayuntamiento capitalino.

En torno a lo que puede venir, solo que en Reynosa, desde la COMPAPA se perfila a JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, “El Chuma”.

No podemos decir que le hará justicia la Revolución porque en la actualidad, el destacado militante panista, no esta en un puesto marginal aunque debe señalarse que su aspiración o fijación es despachar desde la presidencia del municipio fronterizo.

En esa misma localidad y puesto para lo que se ofrezca en los meses por venir, en cuanto a las elecciones para la alcaldía en el 2021, es pertinente citar al diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ.

Los que dicen saber de política hablan de que el legislador trae cuerda y es factible que trate de brincar del Congreso a la presidencia.

AL CIERRE

Las posibles reformas a la Constitución seguirán siendo material para la polémica y viene a cuento debido a la visión y proyecto del nuevo gobierno federal y el hecho de tener mano en el Congreso de la Unión.

Entre los motivos que animan los puntos de vista encontrados están el tipo de país que se quiere tener, a partir de cambios en las leyes, mientras que la resistencia, con el inevitable ingrediente político, se contrapone a lo que se anima desde el poder ejecutivo y la mayoría de integrantes del legislativo.

Lo que se ha ventilado es que en puerta se encuentra lo de la Reforma Electoral y las que se acumulen.

Como bien lo cito un especialista, la Constitución cuenta con sus propios mecanismos que permiten renovarse y continuar siendo la ley de leyes a la que debemos ajustarnos.

A propósito, este miércoles hubo una serie de eventos alusivos a la celebración de la “Carta Magna”, por ejemplo el panel que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, en donde estuvieron el catedrático y director del plantel, Doctor ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, al igual que los Doctores, EDY IZAGUIRRE TREVIÑO, OCTAVIO HERRERA PÉREZ y GABRIEL HIGUERA LICONA.

En el evento académico se abordo la Constitución desde diversos ángulos, ante la presencia de catedráticos y alumnos del plantel.

AL CIERRE

Lamenta el presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES que no se diera la firma del acuerdo con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y respaldó la postura del gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en torno a dicho tema.

El legislador prefirió no ahondar en eso pero señaló que confiaba en que, al paso del tiempo, se llegara a un acuerdo entre el gobierno federal y mandatarios panistas.

Sobre esto dijo que es “una pena que no triunfe la política y la razón. Creo que se ha expuesto de manera muy puntual por parte de los gobernadores de Acción Nacional”, en alusión a lo que plantean para que se de el acuerdo.