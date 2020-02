Se rehúsa Ismael a hacerse cargo de mal gobierno de Xico: ‘que asuma su responsabilidad’

Por Antonio Arratia Tirado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca dijo que en el caso de la administración de Xicoténcatl González Uresti él no asumirá responsabilidades que no le corresponden y tendrá que ser el propio alcalde quien rinda cuentas a los ciudadanos.

-Es evidente el rechazo de los victorenses respecto de Xicoténcatl González Uresti. La dirigencia del PAN avaló su trabajo pero quienes lo avalan no viven en Victoria. En su discurso usted tampoco tocó el tema ¿entonces quién se hará cargo de los errores del alcalde?

“Yo no tengo por qué hacerme cargo de su trabajo, porque cada funcionario y cada alcalde tiene que asumir su responsabilidad”, dijo García Cabeza de Vaca, que asistió a la sede del PAN a dar la bienvenida al diputado federal Mario Ramos Tamez, que renunció a Movimiento Ciudadano y este viernes formalizó su ingreso al blanquiazul.

García Cabeza de Vaca se rehusó a concretar una respuesta a la pregunta de si el PAN tendrá que pagar el costo electoral del mal gobierno del alcalde de Victoria, pero advirtió que cada funcionario o presidente municipal debe apegarse a las líneas de acción de su partido, porque de lo contrario la ciudadanía tendrá que valorar si están haciendo bien o mal el trabajo encomendado.

“Yo no me podría hacer cargo (del desempeño) de ningún alcalde ni de ningún funcionario, no puedo meter la mano por ninguno ni tampoco puedo amonestar a nadie”, advirtió

Hizo énfasis en que el comportamiento o los resultados que ofrezca Xicoténcatl González Uresti serán responsabilidad exclusiva de él, cuando llegue el momento en que la ciudadanía tenga que juzgarlo.

Comentó que los alcaldes mejor evaluados en el país son los del PAN, en todos los aspectos, “y hasta hoy no se puede decir si el alcalde de Victoria está bien o mal evaluado, porque la que evalúa a un servidor público son los ciudadanos, y ellos lo harán”.