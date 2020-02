Si no son iguales se parecen mucho

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Trascurrió ya el 20 por ciento del periodo de gobierno para el que fue electo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y sigue culpando al pasado de nuestras crisis, de la falta de medicamentos, la inseguridad y violencia, vaya, hasta de la corrupción que todavía se vive y, según él, les ha obligado a cambiar muchos programas de gobierno.

En Tamaulipas los alcaldes ya casi llegan a la mitad de sus periodos e, igual que a nivel federal, también culpan a los exgobiernos de todas nuestras penurias, de los baches, de incapacidad para recolectar de manera eficiente la basura, de la falta de agua, entre mil cosas…

Lejos, muy lejos, a veces inexistente, se antoja aquel mundo color de rosa que nos dibujaban en campaña los hoy goberantes, cuando buscaron alentar sueños, pensar en un futuro sonriente, próspero, amable, de cuando recorrieron todas las calles de México, de Tamaulipas en el caso de los alcaldes, pasando por el rancho más lejano o la colonia más marginal y hasta los fraccionamientos bien “nice”, ofreciendo las perlas de la virgen, ilusiones.

Así es esté México, es tradición de los políticos, o de quienes se dicen políticos, creer que el prometer no empobrece, por lo tanto, soltaron la lengua con singular alegría, a veces sin conectarla al cerebro porque requerían velocidad para prometer y así lograr acceder a los presupuestos que ahora nadie sabe como se gastan.

No se han dado cuenta los políticos, ni Andrés Manuel ni los alcalditos y alcaldesas de Tamaulipas, que están equivocados, que el prometer empobrece tanto que ahora mismo ellos son los de la triste figura, cualquiera los señala de corruptos, flojos, ladrones, saqueadores y demás nos están dejando sin esperanzas resultado de que se pasaron prometiendo sin cumplir, lo triste es que en algunos casos es merecido el adjetivo aunque por unos la lleven todos.

Parece que engañaron otra vez al pueblo al extremos que en diversas colonias algunos alcaldes ya dieron por concluidas obras de pavimentación que ni siquiera empezaron, de bacheo que no se ve, es decir, no solo mintieron al prometer si no que la farsa la inscribieron en sus cuentas públicas del año pasado como una realidad y dejaron sectores enteros en el atraso nomás porque necesitaban justificar dinero que se robaron.

Morenos, azules, tricolores y de todos los colores se ven igual en este momento y no llenan, muchos en el poder y otros que lo buscan ya salieron a la calle porque saben que en este año es temporada alta para los que quieren llenarse de ilusiones y ser candidatos, otra vez, el próximo año, buscan a como dé lugar aparecer en las boletas y tener presupuestos en sus manos, por eso nuevamente ofrecen acabar con la pobreza, la marginación y hasta le detallan un plan efectivísimo para ganar en seguridad, mienten porque como muchos de los que hoy gobiernan solo traen ocurrencias en la cabeza, nada que puedan siquiera sustentar un poco porque a veces hasta ignoran cuanto es el recurso municipal, vaya, ni siquiera conocen el número de colonias del lugar que pretenden gobernar y lo mismo pasa con quienes ya quieren suceder al presidente, al gobernador.

Claro es, igual hay buenos políticos en la calle, hombres y mujeres que quieren hacer las cosas bien pero el trabajo del pueblo será distinguirlos, saber cuáles realmente pueden cumplir, los que traen compromiso, de los que pueden hablar con sustento en su pasado, en su familia, en la forma cómo se han desempeñado en trabajos anteriores ó, por lo menos, en programas firmes, luego saber diferenciarlos de los que solo ven un presupuesto que les pueda beneficiar a ellos y sus familias.

Hoy más que nunca tendremos que sacar de nuestro interior los dotes de adivinos, buscar quienes son los que solo prometen, de entrada, tenemos que evaluar en qué ha cambiado el país ya con la quinta parte del gobierno de Andrés Manuel que se ha ejercido, también conocer en qué ha cambiado cada una de nuestras ciudades con los hecho por los presidentes municipales y las alcaldesas en casi la mitad de sus periodos, cierto es, para desgracia nuestra si no son iguales, unos y otros se parecen mucho.

En otras cosas… El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán, llevaron a cabo la inauguración de un Centro Integral de Justicia perteneciente a la Sexta Región Judicial, conformada por Tampico, Madero y Altamira; con lo que ya suman 11 centros en la entidad que modernizan y dan celeridad a la impartición de justicia.

“El Centro Integral de Justicia representa la modernidad y el avance de Tamaulipas para impartir justicia. Aquí, los ciudadanos estarán más cerca de las instancias que les darán acceso a una justicia más pronta y expedita, habiendo espacios para el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Defensoría Pública y Unidades de Atención a Víctimas y Mecanismos de Solución de conflictos y seguridad pública”, detalló el Gobernador.

Este espacio también contará con 2 salas de audiencia que sumarán un total de 8 para la Región Judicial conformada por los municipios conurbados, en beneficio de cerca de 800 mil ciudadanos.

“Lo que confirma la pertinencia, congruencia y beneficio social de esta obra”, destacó el Magistrado Presidente.

En gira de trabajo por la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca también celebró a las enfermeras y los enfermeros de la región, con motivo de la conmemoración de su día el pasado 6 de enero, a quienes entregó reconocimientos por su desempeño profesional, calidad humana y científica en favor de la salud de las familias tamaulipecas.

También el mandatario sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad católica para conmemorar el séptimo aniversario del Padre Silverio Martínez, al frente de la Iglesia María Auxiliadora

