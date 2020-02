Sin el INSABI pacientes foráneos se irán ‘a la chingada’: gobernador de Aguascalientes

Por Agencias

Aguascalientes.- El gobernador Martín Orozco Sandoval dijo que mientras no se llegue a un acuerdo con el gobierno federal respecto de la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los pacientes foráneos se irán “a la chingada” y no podrán seguir siendo atendidos en la entidad.

Hay incertidumbre por el ejercicio de los recursos, y el objetivo es dar prioridad a los pacientes originarios del estado, subrayó.

De acuerdo con Orozco Sandoval, actualmente se destinan cerca de 4 mil millones de pesos a lo que anteriormente era el Seguro Popular en el estado, y de ese recurso 25% corresponde a la atención médica de pacientes de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, principalmente.

“Un tema es la atención de casi el 25% de foráneos, entonces pacientes de otros estados, a la chingada (…), o sea, yo no puedo atenderlos, porque eso me lleva un costo de cerca del 25%, y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas”, declaró en entrevista colectiva.

Ante la falta de acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el ejercicio de los recursos y la centralización de los servicios de salud, el también presidente de la asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) anunció que en los próximos días los mandatarios albiazules analizarán si se suman al convenio del Insabi o se mantienen en la postura de continuar con la prestación de los servicios de salud desde cada entidad.

“Todos los directores de los hospitales estaremos trabajando durante todos estos 20 días para tomar una decisión, pero la decisión al final se va a determinar con base en presupuestos, y si yo gasto más del 20% con otros estados, entonces ya cada quien lo suyo, y si gasto en el IMSS, que tampoco me paga, entonces también cada quien lo suyo”, soltó el mandatario estatal.

En Aguascalientes, agregó, se seguirán dando los servicios de salud con base en las reglas de operación del Seguro Popular, pese a que el esquema ya no exista, y los demás mandatarios decidirán con base en las circunstancias de cada estado, remató. (Mónica Cerbón/Apro).