SNTE aquí…solo para mujeres

Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque usted no lo crea, el PRI gobierna a 42.6 millones de mexicas distribuidos en doce estados: Campeche (Carlos Miguel Aysa González), Coahuila (Miguel Ángel Riquelme), Colima (José Ignacio Peralta Sánchez), Guerrero (Héctor Antonio Estudillo Flores), Hidalgo (Omar Fayad Meneses), Edomex (Alfredo del Mazo Maza), Oaxaca (Alejandro Murat Hinojosa), SLP (Juan Manuel Carreras), Sinaloa (Quirino Ordaz Copel), Sonora (Claudia Pavlovich Arellano), Tlaxcala (Marco Antonio Mena Rodríguez) y Zacatecas (Alejandro Tello Cristerna).

Por su parte el PAN domina en diez entidades que suman 23.5 millones de cráneos: Aguascalientes (Martín Orozco Sandoval), Baja California sur (Carlos Mendoza Davis), Chihuahua (Javier Corral Jurado), Durango (José Rosas Aispuro), Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo), Nayarit (Antonio Echeverría García), Querétaro (Francisco Rodríguez Servien), Quintana Roo (Carlos Joaquín González), Tamaulipas, (Francisco García Cabeza de Vaca) y Yucatán (Mauricio Vila Dosal).

MORENA tiene presencia en la CDMX y cinco estados, con una población total de 34.2 millones: Baja California (Jaime Bonilla), Chiapas (Rutilio Escandón Cárdenas), Puebla (Miguel Barbosa Huerta), Tabasco (Adán Augusto López Hernández), Veracruz (Cuitláhuac García Jiménez) y la capital del país (Claudia Sheinbaum Pardo).

Ya sabéis que Michoacán es del PRD (Silvano Aureoles), Morelos del PES (Cuauhtémoc Blanco), Jalisco del Movimiento Social (Enrique Alfaro) y Nuevo León Independiente (Jaime Rodríguez).

El tricolor entonces es el que manda en la numeralia, lo cual no obsta para que MORENA mantenga el control político desde Palacio Nacional, en tanto el PAN le sigue apostando a los errores del supremo gobierno para ganar adeptos, lo cual difícilmente ocurrirá si consideramos que el desastre de la república tiene mucho que ver con los sexenios de Fox y Calderón, la llamada “decena trágica”.

Don Felipe por ejemplo, no tiene forma ni manera de sacudirse la irracional compra del célebre avión presidencial, convertido en pesadilla para los contribuyentes que al igual que AMLO, no alcanzan a entender el objetivo de una operación financiera solo concebida por una mente obnubilada, sea divorciada de la realidad.

Tampoco FCH se puede desligar de las malas artes practicadas por Genaro García Luna, su secretario de Seguridad en cuyo juicio seguro saldrá a relucir el porqué de tanta impunidad y protección…ni dudar que los gringos preparan alguna sorpresita al ex presidente.

Además el PAN es protector tradicional y partícipe del capital privado por lo general, ajeno al interés nacional. Y ni cómo borrar las evidencias mostradas a través de nuestra historia.

El PAN está obsesionado en atacar a AMLO bajo cualquier pretexto pero ello no le garantiza sumar votos, por el contrario. Y es que las mayorías han recobrado su memoria histórica.

Respecto del PRI, ya sabéis que la referencia más próxima es Enrique Peña Nieto y todo lo que su régimen significó en el insano propósito de considerar a la corrupción como forma de gobierno.

Y ni modo que sea invento.

Pero lo mero importante es que el año próximo habrá elecciones para gobernador en trece estados y no será extraño que MORENA se imponga en la mayoría, otorgando “severo descontón” a sus adversarios. Dícese que podría salir avante en diez.

A saber las entidades que estrenarán ejecutivo en el 21 son: Tlaxcala, Chihuahua, Sonora, B. California sur, Zacatecas, Campeche, Nayarit, SLP, Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Guerrero y Colima.

Y como también se renovará la diputación federal, no hay duda que MORENA seguirá “siendo mano” en la cámara baja. Todo como parte del proceso para que permanezca en Palacio Nacional.

Sea que llegadas las elecciones presidenciales del 24, muchos de los objetivos del actual régimen federal se habrán cumplido. Sobre todo los más importantes. Y si no, pa’l baile vamos.

A propo, ¿por MORENA, a quién le va para la presidencia de México?. Hasta ahora el menú se observa atractivo: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Alejandro Encinas. Porfirio Muñoz Ledo, (perjuro, le dicen algunos), pudo ser candidato “naturalito”, pero se le fue el tren y lo alcanzó el destino, porque en el 24 cumplirá 91 años…pue-que este “impredecible detalle” origine la intolerancia que se carga desde hace tiempo.

MAESTROS. VA QUE VA RENOVACIÓN SINDICAL

En efecto, se echó a rodar la bola de nieve que significa la renovación de la dirigencia en la Sección 30 del SNTE. No pudo esperar más y de nada valen los esfuerzos de Rigoberto Guevara Vázquez por contener la natural inquietud en un gremio acostumbrado al activismo político. Nota, iba a escribir “acostumbrado a la grilla”, en lugar de activismo político, pero creí que podría exagerar. Mmmmmmm.

Por razones de género y lo que a justicia obliga, este proceso es asunto de mujeres concretado por ahora, entre Cecilia Robles Riestra y Reyna Campuzano.

Usted dirá que la competencia luce dispareja porque Ceci lleva la delantera por su carisma e incesante participación, y está en lo cierto, y solo algo extraordinario la hará desistir del honor de dirigir a sus compañeros.

Está en la mejor oportunidad y el columnista supone que no la dejará escapar, cuando las condiciones están al cien.

La maestra Campuzano es impulsada desde el sur, aunque parece que en desapego de los estatutos sindicales, en tanto Cecilia mantiene influencia en el centro y buena parte del norte. Inútil decir que cuenta con el respaldo del ex líder Arnulfo Rodríguez de enorme prestigio, y con quien hiciera equipo durante su liderazgo.

Es tiempo de mujeres en el SNTE tamaulipeco, digo, y ya sabéis que cuando se proponen para que algo les salga como debe ser, ni Dios padre las detiene…mucho menos Héctor Escobar que por ahí anda husmeando, como si tan bien la hubiera hecho en la SET y los profes le estuvieran agradecidos.

SUCEDE QUE

El problema derivado de la suspensión del pago jubilatorio a ex empleados del Hospital Civil toma otro carisma, al saberse que no solo en la capital existe la irregularidad, sino en diversas partes del estado.

¿Conflictos de este tipo cuando el sistema de Salud es prioritario para el supremo gobierno?.

Algunos ex trabajadores precisan que recién se entrevistaron con la doctora Gloria Molina, secretaria de Salud, pero solo recibieron trato discriminatorio de su parte, sin llegar a ningún acuerdo. Por ese trato están ofendidos.

El asunto ya está en la secretaría General de Gobierno, donde al parecer sí existe intención de resolver a la brevedad dicho problema…así sea.

Mientras tanto, oiga, que el senador Américo Villarreal Anaya anda ya ofreciendo puestos, seguro de que se convertirá en gobernador, “solo que de algún club de servicio”, como dijo aquel.

Por lo pronto la secretaría general, está prometida a conocido empresario y político, pero AVA busca a alguien de su entera confianza pa’ la tesorería, ques-que pa’ que no se le vaya con “la lana”. ¡Ah, raza!.

Y hasta la próxima.