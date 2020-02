Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En algunas de las poblaciones tamaulipecas no habrá fiestas de carnaval, pero eso no quiere decir que habrá ausencia de eventos chuscos con la participación de conocidos personajes, como ya empieza a ocurrir con los que piensan en aparecer en las boletas electorales en la próxima elección.

Y es que en el entendido de que “el que no enseña no vende” hay quienes en la praxis política se apegan a esa idea, y lo mismo empiezan a hacer carnes asadas, reuniones para jugar a la lotería, eventos deportivos o sociales en los que ellos son los protagonistas buscando el aval popular para las urnas llegado el momento.

Tal podría ser el caso de los alcaldes Jesús Nader, Enrique Rivas, Adrian Oseguera o Mario López, del diputado Héctor Escobar y de muchos otros que hoy ostentan un cargo público pero quieren permanecer en la nómina en el futuro.

El director de RTC Rodolfo González Valderrama hará mas frecuentes sus visitas al estado, al igual que el Senador Américo Villarreal Anaya, y seguramente se dejara ver en los medios de comunicación el Delegado Federal José Ramón Gómez Leal, que por alguna razón ha estado alejado de los reflectores.

Lo que sí es cierto es que aun cuando no haya oficialmente carnaval si habrá eventos con personajes conocidos o que quieren darse a conocer, para que la población pueda incluirlos en sus comentarios si desde luego los considera importantes o dignos de dedicarles algún tiempo.

El carnaval tendrá sustitutos que quizá si son audaces puedan superar a personajes de las Fiestas de Momo, aunque hay cosas que no están al alcance del hombre en la tierra como serian las enfermedades, y por eso el mal de moda “coronavirus” derroto al invencible agente británico 007 James Bond, y su película “Sin tiempo para morir” que se estrenaría en China tuvo que ser pospuesta oficialmente.

En otro orden continúan los recortes de personal y presupuesto en las distintas dependencias federales en Tamaulipas, así como el desmantelamiento de algunas como es el caso de la PROFECO cuyas oficinas se mandan a Tampico para atender desde allá centro y sur del estado y parte de San Luis y Veracruz.

