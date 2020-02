Tamaulipas, de los más cumplidos en pago a profes de Tiempo Completo: SNTE

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el Pliego Nacional de Demandas el SNTE presentará una propuesta para que se acorten las fechas de los pagos a los maestros que laboran en el programa Escuela de Tiempo Completo, dijo Rigoberto Guevara Vázquez.

Una de las inconformidades de los docentes que trabajan en la denominada jornada ampliada es que el pago de la compensación económica que reciben por este servicio extra es trimestral, indicó.

“Se paga trimestralmente, incluso habría que decir que Tamaulipas es uno de los estados que sobresale a nivel nacional en el cumplimiento del programa Tiempo Completo, y eso es una garantía para pedir a la autoridad cuál sería la manera para agilizar el pago”, indicó.

El dirigente de la Sección 30 del SNTE dijo que en ocasiones se habla de retraso en el pago, pero es conveniente recordar que el programa tiene normas e indicaciones que los maestros conocen y que así están establecidas.

“Aclaro: no es falta de pago, y todos mis compañeros de Tiempo Completo lo saben; es un programa que se paga trimestralmente y ya lo hemos dicho en todos los foros”.

Sin embargo, dijo que independientemente de si hay o no retraso el SNTE ha pedido a las autoridades federales considerar la modificación del calendario de pagos, y con ello dar respuesta positiva a la demanda de miles de docentes que laboran en esa modalidad.

Guevara Vázquez enfatizó que en este 2020 aún no hay incumplimiento ni retraso en el pago, aunque admitió que el año pasado no se pagó a tiempo la segunda quincena de febrero. En ese entonces, intervino la Sección 30 pidiendo el apoyo del gobierno del para solventar esos adeudos.

“El año pasado y anteriores a gestión nuestra logramos que se pagara la primera quincena de febrero con recursos del estado, y en ese sentido vamos a esperar a que se haga más corto el pago que llega en el mes de marzo”, concluyó.