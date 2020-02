Tamaulipas: Deplora dirigente femenil manifestaciones de odio contra los hombres

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La representante legal del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, Claudia Isela Valdez Briseño descartó unirse al paro nacional feminista “Un Día Sin Mujeres” programado para el 9 de marzo.

Valdez Briseño consideró que hay otras estrategias para que las mujeres expresen su indignación por la violación a sus derechos y para luchar por el respeto a su dignidad como seres humanos, además de que no está claro cuál es el trasfondo de este movimiento que está llamando al paro nacional de mujeres.

Argumentó incluso que hay grupos de feministas de la denominada “Marea Verde” que el año pasado salieron a las calles a supuestamente defender los derechos de la mujer y la igualdad de género, pero que en realidad lo que buscan es la despenalización del aborto.

“Se ha perdido el feminismo, y lo que las feministas de los pañuelos verdes quieren es la despenalización del aborto; en realidad ellas no tienen el gran objetivo de luchar por las mujeres o por esa igualdad por la que luchaban las feministas reales.

“Hay que ver el trasfondo, para saber si realmente va a ser solo para dar a conocer que sin las mujeres el país o la sociedad no avanza; tal vez en parte sea cierto, pero como dicen, nadie es indispensable. Yo creo que no me uniría, no lo creo por el hecho de que hay otras mujeres que nos buscan y nos necesitan y dependen de nosotros”.

La representante legal del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana consideró que con este tipo de manifestaciones muchas mujeres solo buscan sembrar odio en contra de los hombres, y en general en contra de quien esté de acuerdo con ellas, por lo que desde su punto de vista el paro nacional de mujeres no servirá para nada bueno.

“Si realmente quisieran hacer algo para defender a las mujeres más vulnerables hay otros medios antes de recurrir a un paro; imagínate que hagan paro las mujeres que son doctoras, tendrían que dejar de atender a otra mujer que daría a luz. Si de las bocas de estas chicas feministas solo les puede salir el odio contra los hombres o contra el género que no esté a su favor, entonces les dicen; quítate, no me sirves. Y todo eso no nos va a llevar a nada bueno”.

Valdez Briseño reiteró que no le queda claro el propósito de este paro femenino, con el que no solo afectarían a los hombres sino a las propias mujeres.