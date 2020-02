Tamaulipas: Falta de pago a miles de profes y descuentos raros a otros exhiben a la SET

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocera del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) en la zona sur del estado, Reyna Campuzano exigió a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) decir con mayor claridad y precisión por qué no pagará su sueldo de febrero a los maestros de Tiempo Completo, porque su versión no es coincidente con la del gobierno federal.

Hace apenas unos días, el titular de la SET Mario Gómez Monroy dijo que 5 mil 500 maestros de las 849 escuelas de Tiempo Completo que hay en el estado no recibirán su sueldo de la primera quincena de febrero.

“Pagamos la primera quincena y la segunda quincena (de enero) y estamos esperando que llegue el recurso federal. Ya lo revisaremos con tiempo, pero muy posiblemente se retrase la primera quincena de febrero, pero en su momento vamos a avisar a los maestros”, dijo entonces el funcionario.

Sin embargo, como vocera de los docentes afectados, la maestra Reyna Campuzano dijo que el gobierno federal y la oficialía mayor de la SEP informaron que los recursos ya fueron enviados a todos los estados, por lo que exigió a la SET mayor claridad y que informe con precisión cuál es la causa del retraso de ese pago, porque los más perjudicados son los maestros que cubren la jornada ampliada.

“A través del Presidente de la República y del oficial mayor de la SEP la federación ha manifestado que ya se han enviado los recursos a los estados, por lo que no comprendemos porqué esa falta de pago; unos dicen algo y otros dicen otra cosa, pero lo cierto es que los maestros somos los más perjudicados y esperamos que el 15 podamos recibir el pago sin problemas”, concluyó Campuzano.

IRREGULARIDADES EN PAGO DE INTERINATOS

Por otro lado, la vocera del MMT en el sur del estado dijo que en cuanto a los interinatos ocurre una situación muy irregular debido a que, desde diciembre, la SET está descontando el impuesto a los maestros que cubren interinatos pero no les ha pagado; es decir, no les llega su sueldo pero sí el descuento.

Comentó que, literalmente, esa situación irregular ha dejado a maestros sin un peso de su quincena, y para colmo de males sin recibir aún el pago de su interinato, por lo que en este caso, como en el anterior, el único perjudicado es el docente.