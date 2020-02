Titular de SET se opone a eliminación de ‘puentes’ porque ayudan a la economía

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy se manifestó a favor de que continúen los “puentes escolares” debido a que se ha demostrado que generan una importante derrama económica.

“Coincidimos en que sí es una derrama para las empresas, sobre todo en un estado turístico como es Tamaulipas”.

En principio, el titular del ramo educativo dijo no tener mayores informes respecto al anuncio que en su conferencia de prensa mañanera hizo en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y mucho menos si realmente esa propuesta es resultado de un profundo análisis o de un consenso antes de ponerla a consideración, por lo que no se atrevió si se trata de un proyecto “hecho al vapor”.

“No sabría decirles si se hizo un análisis o no, pero es algo que se ha dado toda la vida y será decisión de ellos, pero yo estoy a favor de que continúen”.

También aclaró que Tamaulipas siempre se ha regido por un calendario escolar autorizado por la federación, y en el caso de que se concreten los cambios para el próximo ciclo escolar 2020-2021 tendrán que hacerlos oficiales en forma oportuna.

“Nosotros nos basamos en un calendario escolar que emana de la federación, y los cambios que quieran hacer tendrán que hacerlos saber en su momento”.

Por último, Gómez Monroy expuso que recorrer esas fechas a los fines de semana no afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este miércoles López Obrador planteó cambios al calendario escolar para que a partir del próximo ciclo se terminen los puentes escolares que se construyen cuando las fechas festivas se recorren al fin de semana.