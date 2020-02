Urge aplicarse y resolver

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las manifestación de productores agropecuarios por la tardanza en la entrega de apoyos, la desaparición de programas y la reducción de recursos destinados al campo, es algo que viene de tiempo atrás, lo que anima la inconformidad de los afectados pero se llevan de encuentro a terceros.

Porque los que “pagan los platos rotos” son los transportistas y particulares cuando se cierran carreteras de la entidad, principalmente la que va de Victoria a frontera a la altura del municipio de San Fernando.

Lo que se hace, a manera de presión hacia el gobierno federal, repercute en lo inmediato en los automovilistas, empresas de transporte de personas y aquellos que mueven mercancías hacia el norte o sur.

En esencia organizarse y tomar acciones para que las autoridades atiendan a los demandantes es algo válido en tanto se ejerce un derecho.

Pero no debe seguir perjudicándose a quienes son ajenos a las exigencias que se hacen.

Y es que si se busca justicia es una contradicción afectar a otros y hacer actos que pueden ser tipificados de ilegales.

El libre tránsito en nuestro territorio esta garantizado por la Constitución General de la República de modo que, si nos ajustamos a la ley, no debería darse lo que acaba de suceder, de nueva cuenta, éste martes cuando agricultores volvieron a cerrar la circulación en la carretera señalada.

Insistimos, se entiende que los hombres y mujeres del campo hagan sentir su inconformidad y se pongan en pie de lucha solo que deben tener consideración de los ciudadanos, las familias y los empresarios que no la deben y son afectados.

Sin salirnos de situaciones conflictivas, pero en un ámbito “diferente”, tenemos que mientras el dirigente estatal del PRI en la entidad, EDGAR MELHEM SALINAS, hace su labor para reagrupar al tricolor, en Reynosa le agitan las aguas.

Esto acaba de darse con la renuncia del joven JORGE BARBA DURÁN, mismo que abandonó a su otrora instituto debido que, a su juicio, en el partido siguen los vicios de antaño.

Desde redes sociales el quejoso informó a sus seguidores y la militancia que dejaba al tricolor, al tiempo de señalar que nunca entendieron y deseo éxito a sus “amigos y hermanos priistas”.

Al que se fue se le vincula con el ex alcalde de el municipio fronterizo, EVERARDO VILLERREAL SALINAS.

Lo que se maneja es que, los grupos de interés dentro del tricolor llevan mano para colocar a la ex diputada federal, MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX o a la legisladora local, OLGA GARZA RODRÍGUEZ.

Debe señalarse que lo que se impondrá, más allá del derecho al pataleo, es la línea marcada.

Eso no debe sorprender a los que conocen de política y, en lo especifico, saben la manera de actuar en los partidos.

A propósito de institutos, tenemos que sin el menor sobresalto se dio el relevo de la diputada JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, la cual ostentaba el cargo de delegada del PAN en Reynosa.

El que llega es RICARDO MORENO AGUILAR y rendirá protesta el lunes 10 de éste mes.

Se nota que el guía panista estatal, LUIS CANTÚ GALVÁN, continua haciendo los movimientos que se requieren en su organismo a fin de afrontar los comicios del 2021.

Dese luego que el dirigente no se manda solo.

AL CIERRE

Lo que trascendió es que si bien los gobernadores panistas se reunieron con el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para firmar el acuerdo de coordinación entre las entidades con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la firma del documento no se realizó.

De manera que continuarán las conversaciones entre las partes para que, en algún momento, puedan darse las coincidencias y se avance en cuanto a la implementación del INSABI.

+.-Se pospuso lo de la entrega de nombramiento para GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA, en calidad de responsable regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dicho acto que se había programado para éste miércoles se realizará el próximo viernes, debido a que los funcionarios del organismo nacional que vendrían al acto oficial tuvieron que atender lo relacionado con los migrantes.

+.-El jueves se instalará la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, que preside el ex diputado local, EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES.

Se trata de un organismo que estará a cargo de los cambios que se hagan en los consejos y comités del tricolor.

+.-Que el alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, reitera que no habrá privatización del servicio de recolección de basura.

Sin embargo, habla de la posible asociación del sector público y privado para dar un mejor servicio.

Habrá que ver de que se trata ya que en nuestro tiempo nada es gratis.