Acaba coronavirus con la vida del ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz

Por Agencias

España.- Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, falleció este sábado en España a causa del coronavirus Covid-19.

El ex directivo fue hospitalizado el pasado martes 17 tras permanecer ocho días con fiebre en su casa, por lo que desarrolló una neumonía bilateral, lo que provocó insuficiencia respiratoria. A ello se sumó una insuficiencia renal.

“Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo”, confirmó su hijo Lorenzo.

“Ha aguantado ocho días (en casa), no quería colapsar el hospital por solidaridad hasta que le faltaba el aire y se encontraba peor”, explicó uno de sus hijos cuando se informó de que había sido internado.

Lorenzo Sanz comandó al Real Madrid cuando se coronó en la Champions League de 1998 y en la de 2000. Bajo su mando, el equipo también obtuvo dos ligas y la Intercontinental de 1998. (Apro/EFE).