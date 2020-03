Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A Javier May Rodríguez se le olvido que “en este país nadie renuncia”, y antes de hablarlo con el Presidente hizo públicas sus diferencias con la Secretaria de Bienestar María Luisa Albores, y en un comunicado dijo que renunciaba porque le quitaron todas las facultades como Sub-Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la propia Secretaria, así como Coordinador del Programa Sembrando Vida.

Y como “el horno no está para bollos” el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no aceptaba la renuncia a May Rodríguez, y que se corregirían todos los malos entendidos.

Ojala que también sea realidad lo dicho por el Jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo de que México vive emergencia nacional por el coronavirus, y que el gabinete ha cerrado filas para acelerar todo lo que está aprobado y que por cuestiones de trámite está parado lo que ha originado muchas protestas.

En forma sencilla y sin el bombo y platillos de antaño el PRI celebro este miércoles 4 de marzo sus 91 años de vida, tanto en Tamaulipas como en el país donde muchas de sus militantes lamentan que el partido enfrente una de las peores crisis desde que lo formaron Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil.

Lamentable pero solo con protestas y bloqueos se consigue la solución de problemas pendientes, y maestros del SNTE aprendieron muy pronto la lección de la CNTE que logro 800 millones de pesos en bonos atrasados en Michoacán, y por eso este martes los del sindicato de Elba Esther y Carlos Jongitud bloquearon secuestrando por varias horas las vías del ferrocarril en Veracruz, Puebla y Tlaxcala, con la exigencia al Presidente y a la Secretaria del Trabajo Andrés Manuel y Luisa María Alcalde de cumplir las reformas a la Ley del Trabajo garantizando el voto libre, secreto y directo, de la cara a la elección interna del sindicato más grande de México.

Con el pretexto de presentar el libro “Hacia una economía moral” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de RTC en la Secretaria de Gobernación Rodolfo González Valderrama desarrolla en el estado un activismo inusitado buscando ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas por MORENA, y sus allegados filtran que tiene el visto bueno del “Preciso”.

