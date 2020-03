Advierten que operativos contra micros dejarán a Ciudad Victoria sin transporte

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los operativos que lleva a cabo la subsecretaría del Transporte en Victoria por medio de la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de regularizar la prestación del servicio, garantizar la seguridad del usuario y detectar unidades sin concesión acabarán dejando sin transporte a la capital, consideró el dirigente de la Unión de Micros Verdes, Ramón Hernández Manríquez.

Argumentó que en todas las rutas del transporte operan microbuses que están supliendo a las unidades originales, debido a que están descompuestas y en muchos casos los dueños fallecieron, por lo que carecen de documentación original, y por eso entraron a prestar el servicio en calidad de “relevos” ya que son necesarias para cubrir la demanda del servicio.

“Son muchos los micros que andan como relevos e inclusive no tienen papeles originales; si el operativo va a seguir decomisando no habrá servicio de transporte porque hay rutas completas, como la 1, la 12 y la 16 que tienen puro relevo, no sé cómo le vaya a hacer el gobierno”.

Apenas este martes pasado pararon cerca de 50 microbuses de distintas rutas porque son relevos y están en riesgo de ser decomisados, además de que al transportista se le aplicarían multas de hasta 25 mil pesos y quedaría con antecedentes penales.

“Si no hay criterio ni flexibilidad, entonces la ciudad se va a quedar sin transporte y pronto la gente se va a manifestar por la falta de microbuses”, reiteró el dirigente sindical.

Advirtió que él ya dio órdenes de que pararan todas las unidades que son relevos “y al rato la gente se va amotinar, porque imagínate la gente que va a sus trabajos o a la escuela y no encuentre transporte. En cada ruta son entre cuatro y seis unidades las que están parando porque están expuestas a ser decomisadas”.