Advierten que suspensión de clases es una medida preventiva y no para vacacionar

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La suspensión de clases a partir del viernes 20 de marzo es una medida preventiva contra el coronavirus y las familias deberán evitar asistir a lugares donde se concentre un gran cantidad de personas, como centros comerciales o cines, puesto que al hacerlo se estaría exponiendo a posibles contagios, advirtió Leopoldo García López.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF) comentó que esta histórica decisión que tomaron en forma conjunta la SEP y la Secretaría de Salud, de adelantar y extender las vacaciones de Semana Santa, indica que la situación en torno al coronavirus es preocupante ya que con estas medidas se busca reforzar la prevención de la transmisión a través del aislamiento.

Además, ya la gente cayó en psicosis y salió a hacer compras de pánico, cuando las autoridades pedían precisamente lo contrario; de ahí la importancia de ser claros y precisos en torno a esta enfermedad, puesto que no pocos ciudadanos están planeando sus vacaciones y a qué sitios o lugares turísticos asistir.

“No me atrevo a decir si es una medida exagerada; por supuesto que la prevención siempre será mejor, pero tenemos que ser muy cuidadosos y congruentes. Se supone que nos piden no caer en pánico o psicosis, y la verdad es que gran parte de la población ya lo hizo puesto que se lanzaron a vaciar las tiendas comerciales, no solo para adquirir gel antibacterial, alcohol o cubre bocas, sino toda clase de productos básicos”.

Dijo que las familias tienen que ser muy responsables y actuar conforme a los protocolos e indicaciones de la Secretaría de Salud, que ha recomendado no asistir a eventos masivos o lugares que impliquen aglomeraciones, pues en esas circunstancias es fácil que cualquier virus se propague.

“No podemos negarlo, todavía hay muchos ciudadanos que no son tan responsables y lo primero que harán es estar en lugares donde hay muchas personas, y tal vez entre ellas alguna tenga síntomas sospechosos de coronavirus y pueda contagiar a las demás”.

Dijo que las autoridades deberán ser muy claras con los ciudadanos, e informarles oportunamente y con precisión sobre el avance y seguimiento a esta pandemia.

Si por una parte en muchos estados se han suspendido eventos públicos oficiales, faltaría advertir a la gente a qué sitios, lugares o espacios de recreación no debería asistir, precisamente como prevención contra el coronavirus, concluyó.