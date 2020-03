Alarma en Ciudad Victoria probable portador de coronavirus que se movió entre la gente

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un victorense que por medio de las redes sociales se asume como probable contagiado de coronavirus causó psicosis en esta capital, sobre todo porque aseguró que hizo varios recorridos por lugares públicos y las autoridades de la Secretaría de Salud no se han ocupado al ciento por ciento de su caso.

De hecho, ante la alarma, la titular de la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa convocó a una conferencia de prensa para mañana miércoles, en la que presuntamente ofrecerá información sobre el caso.

José, como dice llamarse el victorense, titula así el mensaje subido a las redes sociales: “Confirmo mi caso de coronavirus en Ciudad Victoria, Tamaulipas”.

Asegura que el miércoles pasado voló de la Ciudad de México a Tampico, junto a una persona de Malasia, la misma que ayer la Secretaría de Salud confirmó que está contagiada con el Covid-19.

“Después abordé un Transpaís a Victoria. Hasta el momento no se me ha realizado ninguna prueba por parte del GobTam, solo me han hablado por teléfono para monitorearme”.

Añadió que hasta ayer, conocida por las autoridades su exposición al probable contagio, “desarrollé mis actividades de manera normal, acudiendo a centros comerciales, a la Universidad y oficinas públicas. Ahora procedo a un aislamiento responsable, esperando no haber contraído la enfermedad”.

José, que abordó el avión con el malasio a las 6:20 horas y llegó a Tampico a las 7:54, conminó a la mesura a todos los que vieran su mensaje y también a proteger a las personas más vulnerables.

“Favor de compartir”, cierra su mensaje.